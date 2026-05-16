まるで魔法の“空飛ぶじゅうたん”が話題　正体は名古屋大学が開発した超軽量素材　航空宇宙分野で実用化目指す

名古屋大学で開発された、まるで“空飛ぶじゅうたん”のように宙に浮かぶ新素材が注目を集めている。風や磁石の力も使わずに宙に浮く様子は、SNSで180万回も表示された。将来的には航空宇宙分野での実用化が目標だという。

まるで魔法？宙に浮かぶ新素材が話題

名古屋大学で撮影されたのは、ふわふわと浮く不思議な物体だ。決してAIが作ったフェイク動画ではない。

この“空飛ぶじゅうたん”…本当に浮いている。その正体は、“超軽量素材”。

開発したのは名古屋大学・工学研究科の上野智永助教だ。

SNSに動画をアップすると1週間足らずで180万回表示されるなど、大きな話題になっている。

風でも磁石でもない…浮く秘密とは

風の力でもなく、磁石の力でもない。では、一体どうやって浮いているのか。

上野助教は、「空気に浮くほど軽い素材。『空飛ぶじゅうたん』のような、原理的には熱気球と同じようなメカニズムで浮いている」と説明する。

この“超軽量素材”はスポンジ状になっていて、ライトを当てると中の空気が温められることで浮力が生まれ、宙に浮く仕組みだ。

「空飛ぶ素材」…実用化へ広がる夢

航空宇宙分野での実用化を目指す新素材だが、気になるのはやはり“空飛ぶじゅうたん”が実現するのかどうかだ。

人を乗せられる可能性について、上野助教は「人が乗ろうと思ったら、そんな簡単なものではないかなと思う。もう少し軽い物を乗せて浮かせるようなことは、将来的に十分考えられるのでは」と話している。

“空飛ぶじゅうたん”の実用化に向けて、夢は広がっていきそうだ。

（「イット！」 5月13日放送より）