1児の母・長谷川理恵「最近の我家のご飯色々」豪華手巻き寿司やサラダなどの手料理公開「野菜たっぷりでヘルシー」「彩り豊か」と反響
【モデルプレス＝2026/05/15】モデルの長谷川理恵が5月14日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を公開した。
【写真】52歳ママモデル「彩り豊かで素敵な食卓」13歳息子が好きな手料理
長谷川は「最近の我家のご飯色々！」とコメントし、3種の手料理の写真を投稿。「ボンが好きなピーマン肉詰めはお弁当にもいいね ソースかけなくても良いくらいお肉にしっかり味付けしちゃう！（ハーブとスパイス）それでもボンはケチャップlover…」と“ボン”の愛称で知られる息子の好物だというピーマンの肉詰め、サーモンやマグロ、いくら、ホタテなど様々な魚介類やきゅうり、大葉、カイワレ大根、アボカドなどの野菜が大皿に盛り付けられた手巻き寿司の食卓や「生ハムとキウイとバルサミコの合わせが好き！ショッパ甘酸っぱいやつね」と記した生ハムとキウイのサラダを公開した。
この投稿に、ファンからは「料理上手」「彩り豊かで素敵な食卓」「野菜たっぷりでヘルシー」「豪華な手巻き寿司」「栄養バランス満点」「盛り付け方が綺麗」などと反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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◆長谷川理恵、手料理公開
長谷川は「最近の我家のご飯色々！」とコメントし、3種の手料理の写真を投稿。「ボンが好きなピーマン肉詰めはお弁当にもいいね ソースかけなくても良いくらいお肉にしっかり味付けしちゃう！（ハーブとスパイス）それでもボンはケチャップlover…」と“ボン”の愛称で知られる息子の好物だというピーマンの肉詰め、サーモンやマグロ、いくら、ホタテなど様々な魚介類やきゅうり、大葉、カイワレ大根、アボカドなどの野菜が大皿に盛り付けられた手巻き寿司の食卓や「生ハムとキウイとバルサミコの合わせが好き！ショッパ甘酸っぱいやつね」と記した生ハムとキウイのサラダを公開した。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「料理上手」「彩り豊かで素敵な食卓」「野菜たっぷりでヘルシー」「豪華な手巻き寿司」「栄養バランス満点」「盛り付け方が綺麗」などと反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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