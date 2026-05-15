【総数13.2万票】『ほっともっと弁当総選挙2026』1位は? - 2位ロースかつ丼、3位しょうが焼き弁当
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月14日、『ほっともっと弁当総選挙2026』の結果を発表した。調査は4月24日〜5月10日、公式アプリ内にて、人気の定番弁当10商品を対象に“推し弁当”の投票を募り、総数13万2,067票を得た。
ほっともっと『ほっともっと弁当総選挙2026』
2回目の開催となる今回の対象商品は、「チキン南蛮弁当」「デミグラスハンバーグ弁当」「牛焼肉弁当」「親子丼」「カレー」「おろしチキン竜田弁当」「ロースとんかつ弁当」「しょうが焼き弁当」「ロースかつ丼」「特製ナポリタン弁当」の10種類。
『ほっともっと弁当総選挙2026』に寄せられた総数13万2,067票を集計した結果、自慢の特製タルタルソースがたっぷりかかった「チキン南蛮弁当」(48,962票)が断トツの1位に輝いた。
続く2位は「ロースかつ丼」(20,991票)、3位は「しょうが焼き弁当」(15,851票)、4位が「おろしチキン竜田弁当」(15,422票)、5位は「牛焼肉弁当」(9,238票)となった。
ほっともっと『ほっともっと弁当総選挙2026』
2回目の開催となる今回の対象商品は、「チキン南蛮弁当」「デミグラスハンバーグ弁当」「牛焼肉弁当」「親子丼」「カレー」「おろしチキン竜田弁当」「ロースとんかつ弁当」「しょうが焼き弁当」「ロースかつ丼」「特製ナポリタン弁当」の10種類。
続く2位は「ロースかつ丼」(20,991票)、3位は「しょうが焼き弁当」(15,851票)、4位が「おろしチキン竜田弁当」(15,422票)、5位は「牛焼肉弁当」(9,238票)となった。