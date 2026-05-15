ダウンタウンの浜田雅功（６３）が本名の俳優名義・茺田雅功として、ネットフリックスのドラマ「俺のこと、なんか言ってた？」（１０月配信スタート）に出演することが１４日、分かった。１０年放送の主演作「検事・鬼島平八郎」以来、１６年ぶりのドラマ出演となる。

主演の役所広司（７０）が演じる世間から完全に忘れられてしまった俳優・高瀬川玄のライバルとなる人気俳優・壬生大也役。久しぶりに“俳優・茺田”となり「ずっとバラエティーばっかりやってきたので『こんな感じだったなあ』とすごく新鮮でした。しかも今回は座長じゃないので、現場の空気にうまくなじめているかな、浮いていないかなというのは、ずっと心配でしたね」と振り返った。

「不適切にもほどがある」などで知られる磯山晶プロデューサーがネトフリから「ライバル役は、斬新で驚くようなビッグキャスティングをして欲しい」とリクエストされ、「茺田さんしかいない！」とラブコール。磯山氏は茺田が連ドラ初出演した９１年放送の「パパとなっちゃん」でＡＤを務めていた縁があり、茺田も快諾したという。

脚本の宮藤官九郎（５５）は「本当に出てくれるのか？とずっと半信半疑でした。ツッコミ風のせりふを書く時は、自然に浜田さんの声で脳内再生されるので、やっぱり自分もダウンタウンさんの影響下にあるんだなと実感しました」と語っている。