妖しいネオン光が輝く店内。全裸の女性6人が組んだ"人間ピラミッド"があった。動画内では男性が「これが資本主義だ！」と叫び、頂上の女性の肢体に高級シャンパンをかける──。

【写真を見る】人間シャンパンタワーが行われたバー店内の様子。カラオケも楽しめる

今年の大型連休期間中に、X（旧Twitter）上に突如として投稿された一本の動画がネット上を騒然とさせた。男性経営者・坂井秀人氏（39）による異様な光景に、批判が巻き起こった。男性は一時、AIによって作られた動画であると否定するも、のちに「お騒がせしてしまい、また苦しい言い逃れをしてしまい、本当に申し訳ありませんでした」と内容について認め、謝罪した。

なぜ、彼女たちはこのような行為に及んだのか。NEWSポストセブン取材班は、"人間ピラミッド"の頂点に乗った女性インフルエンサー・丸の内OLレイナ氏に話を聞いた。

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──パーティーに参加した経緯を教えてください。

「きっかけは普通の飲み会と言う感じでしたね。LINEで繋がっていて、お誘いを受けました。坂井さんとは経営繋がりで知り合いました。お会いするのは今回が2回目で、以前は普通にお会いしただけです」

──そこからなぜ、全裸での人間ピラミッドという事態に？

「飲んでいて『出来るか？』って言われてやったという感じですね。結構前なので具体的に何て言われたか覚えてないですが。ある程度はお酒が入っていましたが、めっちゃ酔い潰れてるとかではないです」

──一緒にピラミッドを組んだ他の女性たちとは面識があったのですか。

「ないです」

現場となったのは、六本木にある個室カラオケのパーティースペース。レイナ氏以外の女性たちは、いわゆる"ギャラ飲み"で集められた女性たちであり、互いに繋がりはなかったという。

──全裸になって人間ピラミッドを組むというのは異様な光景です。なぜ引き受けたのでしょうか。

「今後、何か出資してもらったりとか、コネクションができればと言う思いからです。強要されたということではないんです。面白がってやったのではなく、恩を売りたいという浅い気持ちでやっちゃいました」

──頂点に乗ったときの気持ちを教えてください。

「乗っている自分も気持ち悪いんですが、周りもそれで何が面白いんだろうと言う感じですかね。これが資本主義か、と言う気持ちですね。冷たい、シュワシュワしたという感覚は覚えています」

──レイナさんご自身も「これが資本主義か」と感じた？

「はい。資本主義かって思いましたね。人間ピラミッド、初めてですよ。何が面白いかわからないですよ。何が面白いかわからないまま、いちばん上にいましたよ」

──ギャラについて、坂井社長側は「追加報酬を含めて数万円を渡した」としていますが。

「動画でも言いましたが、私が見たのは1万円だけです。その後（他の子に）渡していたのかも知れませんが、その女の子たちと関わりがないので分からないです」

──あの状況が動画で撮られているという認識はありましたか？

「わからないんですよ。反対方向を向いていたので。周りを見てなかったんです」

意外にも「あまり怒っていない」と語る理由

炎上後、レイナ氏も激しい非難を浴びた。特に、彼女自身が子どもの親権を争っている状況であったことから、「母親としてどうなのか」という批判の声も多かった。

──現在のお気持ちはどうですか。お子様への影響を心配する声もあります。

「いろいろな人に迷惑をかけてしまったなと言うのはありますが、もともと、自分自身が綺麗な生き方してきたわけではなかったので、アダルトな活動を10年やってきたので。子どもたちとは自分で向き合いたいと思います。もちろん心配される気持ちも分かるんですけど、前向きです」

──動画を流出させた人物に対して、怒りはないのでしょうか。

「実は私に関連する商品の売り上げが伸びましたので、あまり怒ってないです。めっちゃ伸びました。当日は1万円しかもらっていませんでしたが、私のビジネス的に、いつもの売り上げの3〜4倍になりました。

いろいろ失ったんですけど、得たものも多かったのでよく分かりませんね」

──1万円で自分の価値を下げるべきではなかった、という後悔もあるのでは。

「わかります。自分の価値をわからずというか、ちょっとそういうのはもう辞めなきゃなって。でも、SNSでの閲覧数が増えたら、売上げも伸びるんだなって感じました」

レイナ氏は騒動後、ともに炎上した坂井氏とコミュニケーションはいっさい取っていないという。