スザンヌ、息子からの“母の日ギフト”使った私服コーデを披露「ムッチャ似合ってて可愛いぃ〜」「宝物すぎますね」
タレントのスザンヌが12日、自身のインスタグラムを更新。息子からの“母の日ギフト”使った私服コーデを披露した。
【写真】「宝物すぎますね」「ムッチャ似合ってて可愛いぃ〜」息子からの“母の日ギフト”を使ったスザンヌの私服コーデ
スザンヌは「息子が母の日の朝、ハニカミ笑顔で渡してくれた宝物」と、靴下の写真を投稿。「一生履けないのもったいないから（1足はまだ飾ってる）さっそく履いて息子に見てもらって」と、実際に靴下を履いた写真もアップ。
この日はその大切な宝物を履いて、自身がプロデュースを手がける旅館へと向かい、休館日の草取り作業に汗を流したことも報告した。
コメント欄には「ムッチャ似合ってて可愛いぃ〜」「とても素敵で似合ってます」「優しい息子君」「宝物すぎますね」などの声が寄せられている。
【写真】「宝物すぎますね」「ムッチャ似合ってて可愛いぃ〜」息子からの“母の日ギフト”を使ったスザンヌの私服コーデ
スザンヌは「息子が母の日の朝、ハニカミ笑顔で渡してくれた宝物」と、靴下の写真を投稿。「一生履けないのもったいないから（1足はまだ飾ってる）さっそく履いて息子に見てもらって」と、実際に靴下を履いた写真もアップ。
この日はその大切な宝物を履いて、自身がプロデュースを手がける旅館へと向かい、休館日の草取り作業に汗を流したことも報告した。
コメント欄には「ムッチャ似合ってて可愛いぃ〜」「とても素敵で似合ってます」「優しい息子君」「宝物すぎますね」などの声が寄せられている。