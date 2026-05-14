スライサーのお助けシャフトは赤系だけじゃない！ つかまって高弾道が打てる最新シャフト10選【最新モデル評価一覧】
話題のドライバーやアイアンに替えても劇的にショットが良くなることは少ない。しかし、クラブフィッターの吉川仁氏は「シャフトにはその可能性がある」と語る。近年はシャフトの素材や製法が大きく進化しており、自分に合う運命的なシャフトを見つければ人生最高の1打が打てるはずだ。今回は「スライスが止まらない」と悩む人にオススメの最新10モデルのシャフトを紹介する。
【スペック一覧】“先しなり”シャフトで球が上がってくれるモデルは？ 5点剛性、振動数……一挙公開！
◇ ◇ ◇とにかく飛距離を伸ばしたい方には、全体しなりシャフトをオススメしますが、「方向性も」という話になるとスイングタイプとシャフトの相性が大切になります。今回紹介したいのが、右のミスが出やすい方向けの“先しなり”タイプのシャフト。先調子や中調子で中間から先がしなるものです。振り遅れたときでも先端がしなってくれることで、フェースがスクエアに戻ってくれます。お助け感があるので、日本人のアマチュアゴルファーに多い、右方向のミスを軽減してくれるんです。以下で紹介する10のシャフトは、“先しなり”タイプのもの。ぜひシャフトを選ぶ上で参考にしてみてください。1．フジクラ スピーダーNX ブラック適度なしっかり感がありつつも、歴代の『NXシリーズ』で最も先端が動くシャフト。弾道が高くなるしなり方が特徴的です。2．フジクラ 24ベンタス レッド先中調子の『レッド』ですが、手元側は『ブルー』『ブラック』よりも硬いので、パワーヒッターで先調子が好きなタイプにマッチしますよ。PGAで活躍する、トミー・フリートウッド選手も一時期使用していましたね。3．USTマミヤ LIN-Q パワーコア レッドヘッドスピード45m/s前後が使える先走り系。しなり戻りのパワーが強烈で、インパクトでボールを押せます。飛距離性能が高いのも魅力です。4．USTマミヤ アッタスRX サンライズレッド歴代『アッタス』の先調子とも少し違っていて、スピード感がありつつネジレがない。サイドスピンがすごく少なくなって、スライスが出にくくなります。5．三菱ケミカル ディアマナ RB『赤マナ』を継承するしなり方で、先端がしなり戻ってくれます。最近のロースピンヘッドとの相性がいいシャフトです。6．TPT パワーレンジHiスパインレスになる独特の製法によるスムーズなしなり感が特徴。手元から先端にかけて徐々に軟らかくなるオーソドックスな1本です。以前、ブライソン・デシャンボー選手が『TPT』を使用して話題になっていましたし、先日も青木瀬令奈選手がツアー会場でテストしていたようです。これから使用者が増えるかもしれませんね。7．TPT ニトロレンジHi『パワーレンジ』と比較するとやや軽めになっているものの、硬さがあります。ハードヒッターがつかまえて飛ばせるシャフトだと思います。8．ネクスジェン SS レッド極端に先端がしなるタイプではないが、中間から先端にかけての加速感がすごかったですね。つかまりが良くて高MOIヘッドと相性がいいと思います。9．ワクチンコンボ GR38超軽量設計で、インパクトゾーンでのしなり戻りが大きいのでシャフトが勝手にタメを作ってくれます。スライスは出づらいでしょうし、ドローボールが打ちやすい印象を受けました。10．アーチシャフト Natural 9 CELESTE全体的にしなりつつ、先端がさらにしなるシャフト。ヘッドスピード40m/s未満でスイングテンポがゆっくりな人にオススメです。■解説:：吉川 仁よしかわ・じん／「4plus Fitting Labo & Golf Salon」主宰。スイングとギアの両面に精通し、「ギアーズ」や「トラックマン」を駆使して、悩めるゴルファーのギア選びをサポートする。◇ ◇ ◇シャフトの種類が多過ぎて何が違うか分からない…… 関連記事「40本のシャフトを徹底調査！ 飛ばしは“全体”、”方向性なら“部分”しなりで選ぼう」で自分の悩みを解決してくれるシャフトをチェック
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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