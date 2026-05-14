＜速報＞70歳・倉本昌弘が14年ぶりイーグル奪取 史上2番目の年長記録
＜関西オープン 初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部 東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季限りでレギュラーツアーから引退する70歳の倉本昌弘が、1イーグル・1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「73」をマーク。3オーバー・71位タイでホールアウトしている。
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レギュラーツアーでのイーグルは2012年「とおとうみ浜松オープン」以来、自身14年ぶり。また、70歳247日でのイーグルは2010年「中日クラウンズ」での杉原輝雄（72歳320日）に次ぐ、ツアー2番目の年長記録となった。4アンダー・単独首位に前田光史朗。1打差2位タイに池村寛世、山下勝将、原敏之が続いている。2戦連続優勝を狙う堀川未来夢は、イーブンパー・25位タイで前半をラウンドしている。今大会の賞金総額は8000万円。優勝者には1600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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