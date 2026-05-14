そこじゃないのよ…！ちょっと惜しいけどちょうどいい！人気シリーズの100均トートバッグ

ダイソーで大人気のギョロ目シリーズから、折りたたみトートバッグが登場していたので購入してみました。いざ広げてみると、あれっ…肝心なギョロ目は一体どこに？ちょっと惜しい部分はありますがサイズ感がちょうどよく、機能も充実していてサブバッグとして使うのに便利ですよ！

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商品情報

商品名：ギョロ目トートバッグ

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：32cm×40cm×8cm

耐荷重（約）：3kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746043244

ダイソーで大人気のギョロ目シリーズに折りたたみトートバッグが登場！

今回ご紹介するのは、ダイソーのバッグ売り場で見つけた『ギョロ目トートバッグ』。ダイソーで大人気のギョロ目シリーズから登場した、折りたたみ式のトートバッグです。

メッシュ素材の収納袋にギョロ目がついた、遊び心満載のデザインに惹かれて購入！価格は550円（税込）です。

本体はボアのようなマイクロファイバーのようなふわふわとした起毛感のある素材で、触り心地は抜群です。若干季節外れな感じは否めませんが、モノトーンカラーなので目立ちにくいと思います。

ただ、展開するとせっかくの可愛いギョロ目が中に入り込んで隠れてしまいます…。常に目を見せておきたい方には、少し物足りないかもしれません。

洗濯表示がないため、丸洗いが可能かは不明です。商品タグには「濡れたまま放置しないように」と表記がありましたが、これは万が一水に濡れた場合の対処法だと思われます。

想像以上にタフな作り◎サブバッグとして使うのにちょうどいいサイズ！

開口部はスナップボタンで留めることができ、中身がこぼれ落ちにくいよう工夫されています。

さらに、手持ち用と肩掛け用の2種類の持ち手が付いており、2WAYで使えるのも嬉しいポイントです。

耐荷重は約3kgとタフなのもGOOD。縫い目もしっかりしており、見た目以上に実用的な強度があります。

サイズは約32cm×40cm×8cm。たたんだ状態から想像するより少し小ぶりな印象ですが、A4のファイルボックスがちょうど収まる大きさです。

プラスアルファで少し荷物が入るくらいの余裕があります。大容量ではありませんが、軽い羽織りものやファイル、マイボトルなど、メインバッグに収まりきらない荷物を入れるのにちょうどいいサイズ感です。

ギョロ目が付いた収納袋は内ポケットをかねており、スマホやカードケースなどの収納にぴったり。よく使うものを入れておくと、すぐにアクセスできて便利です。

総合的に使い勝手は良いのですが、ボア素材にボリュームがあるため、折りたたんでもかなりの厚みが出るのが気になるところ…。エコバッグとして持ち歩くには少しかさばるかもしれません。

また、持ち手が2本ついているので、そのまま畳むと袋に入れにくいですが、裏返してから畳むと中に入れやすくなります。もしゲットした際に折りたたみにくさを感じた場合は参考にしてみてください。

今回は、ダイソーの『ギョロ目トートバッグ』をご紹介しました。

お稽古用や着替え入れなど、サブバッグとして使うのがおすすめです！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。