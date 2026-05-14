「名探偵コナン」最新作『ハイウェイの堕天使』冒頭12分初放送決定 疾走感あふれるシーン
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の冒頭12分が、22日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠で放送されることが14日、発表された。
【画像】コナンが記憶喪失に…誘拐されてしまう
劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録した。その後も圧倒的な人気で他の追随を許さない、メガヒット上映中となっている。
そんな最新作の冒頭12分の映像を『ミニオンズ フィーバー』の本編後に、“ノーカット”で初放送する。疾走感あふれる冒頭シーンの迫力を体感できる。
この日、本編が放送される『ミニオンズ フィーバー』は、ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・スタジオが贈る、バナナが大好きな謎の黄色い生物・ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだのか、そしてグルーはどのようにして月を盗むほどの大悪党になったのか、その謎が明らかにされる。
【今後の放送ラインナップ】
今夜『魔女の宅急便』※ノーカット
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
29日『ピーター・パン』・『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』・『ラプンツェルのウェディング』※本編ノーカット
6月5日『グーニーズ』
【画像】コナンが記憶喪失に…誘拐されてしまう
劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録した。その後も圧倒的な人気で他の追随を許さない、メガヒット上映中となっている。
この日、本編が放送される『ミニオンズ フィーバー』は、ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・スタジオが贈る、バナナが大好きな謎の黄色い生物・ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだのか、そしてグルーはどのようにして月を盗むほどの大悪党になったのか、その謎が明らかにされる。
【今後の放送ラインナップ】
今夜『魔女の宅急便』※ノーカット
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
29日『ピーター・パン』・『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』・『ラプンツェルのウェディング』※本編ノーカット
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