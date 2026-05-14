売り場で「妻は女として見てない」と豪語する新米パパ→店員を狙う勘違い客の予想外な暴走【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→ 「妻はもう女として見ていない」子ども服売り場で店員をナンパ
デパートの子ども服売り場といえば、出産を控えた夫婦や家族連れでにぎわう「幸せの象徴」のような場所だ。しかし、現場のスタッフに言わせれば、そこは「ドス黒い闇」が垣間見える魔窟でもあるらしい。アパレル業界で約10年のキャリアを持つゆき蔵さん(@yuki_zo_08)が描く漫画『出会いを求める新米パパ』は、そんな売り場で起きた戦慄のエピソードだ。
■「妻はもう女として見ていない」妻子持ちの男が豹変
物語の主役は、子ども服フロアで出会いを求めてきた新米パパである。当初は妻子を連れて来店し、はたから見れば善良な父親に見えたという。しかし数日後、彼は1人でふらりと店に現れる。「お姉さんに渡したい物があってきました」と言い寄り、スタッフに1通の手紙を押し付けて足早に去っていった。そこに記されていたのは、読むもおぞましい内容だった。
本作は、ゆき蔵さんが知人から聞いた実話がベースになっている。作中で放たれる「妻はもう女として見ていないんで」という衝撃的なセリフも、実際に発せられた言葉だというから恐ろしい。さらに怖いのは、発言した本人に全く悪気がない点だ。
■笑顔を好意と勘違いする客たち
ゆき蔵さん自身も過去に婦人服売り場で働いていた際、妻連れで来店した既婚男性からストーカー被害に遭った経験を持つ。販売員の「愛想のよさ」や「笑顔」を好意だと勘違いして暴走する客は珍しくないのだ。アパレルに限らず、保育士が保護者の父親に口説かれるケースもあるといい、ゆき蔵さんもその救いようのない現実に絶望したと語っている。
一見すると幸福に満ちた場所だが、そこには深淵が口を開けている。光がまぶしいほど、影は黒く見える。その一端を、漫画を通してのぞいてみるのも一興だろう。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
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