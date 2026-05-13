【ワークマン新商品】DIYやキャンプに最適！ 収納力抜群の「アメリカンワーク」つなぎ＆サロペット
ワークマンの「アメリカンワーク」シリーズは、プロの現場で培った機能性にカジュアルなデザインをプラスした注目のラインナップです。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼アメリカンワーク長袖ツナギ（3500円）
合計9つのポケットを搭載し、小物の多いDIYやアウトドアシーンでも高い収納力を発揮します。ダブルファスナー仕様で脱ぎ着がしやすく、体型に合わせてウエストの調整も可能です。袖口は面ファスナーで絞ることができ、作業時のバタつきを抑えるこだわりの仕様となっています。
素材はカラーによって異なり、ヒッコリー（綿70％・ポリエステル30％）やインディゴネイビー（綿85％・ポリエステル15％）など、風合い豊かなラインナップがそろっています。
▼アメリカンワーク半袖ツナギ（3500円）
長袖と同様に9つのポケットを備えつつ、袖をまくる手間がいらない半袖仕様でインナーで温度調整ができるため、春先から夏まで長く活躍します。
▼アメリカンワークサロペット（3500円）
風が通り抜ける開放的な着心地が特徴のサロペットタイプです。大小さまざまな7つのポケットを搭載しており、機能性インナーやポロシャツと合わせることで、実用的かつおしゃれなワークスタイルを楽しめます。グリーンやサンドといった、アウトドアシーンになじむカラーバリエーションも魅力です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
収納力と調整機能に優れた本格ツナギスマホポケットやカラビナループなど、現場の声を反映した便利な機能が随所に盛り込まれています。
▼アメリカンワーク長袖ツナギ（3500円）
合計9つのポケットを搭載し、小物の多いDIYやアウトドアシーンでも高い収納力を発揮します。ダブルファスナー仕様で脱ぎ着がしやすく、体型に合わせてウエストの調整も可能です。袖口は面ファスナーで絞ることができ、作業時のバタつきを抑えるこだわりの仕様となっています。
夏場も快適！ 半袖タイプやサロペットも展開暑い時期の作業や、レイヤードスタイルを楽しみたい人には半袖タイプやサロペットがおすすめです。
▼アメリカンワーク半袖ツナギ（3500円）
長袖と同様に9つのポケットを備えつつ、袖をまくる手間がいらない半袖仕様でインナーで温度調整ができるため、春先から夏まで長く活躍します。
▼アメリカンワークサロペット（3500円）
風が通り抜ける開放的な着心地が特徴のサロペットタイプです。大小さまざまな7つのポケットを搭載しており、機能性インナーやポロシャツと合わせることで、実用的かつおしゃれなワークスタイルを楽しめます。グリーンやサンドといった、アウトドアシーンになじむカラーバリエーションも魅力です。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)