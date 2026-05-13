【金川紗耶×本田紗来】ベトナム旅でリンクコーデ♡ ドット柄を取り入れた「レトロスタイル」をCHECK
だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、ベトナム旅で着たい「旅のリンクコーデ」をご紹介します。レトロな景観にあわせて、トレンドのドットをレイヤードしてみました♡
行きたかったベトナムへ。街並みにあわせた、レトロコーデ。
From SAYA
「日本から近いけど、異国情緒ただようベトナムはいつか行ってみたいと思ってた国のひとつ。憧れてた街並みを、紗来にも見せたかったんだよね♡ レトロな景観にあわせて、トレンドのドットであわせようよ！」
From SARA
「やんちゃんが『どうしても一緒に行きたい！』って誘ってくれたの、すっごくうれしかった♡ 見知らぬ国でもこなれた感じが出るように、レイヤードを駆使してみたよ！やんちゃんのミニワンピもとっても似あってたな〜」
Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡
【右】SAYA's Coordinate
存在感をアピれちゃうレトロ小物で盛り盛り。
【左】SARA's Coordinate
淡いブルーとブラウンのこなれた配色が目を引く♡
撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来