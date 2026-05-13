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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月13日は、最大25Wのワイヤレス充電に対応し、スマートフォンを効率よく充電できる、ELECOM（エレコム）の「マグネットQi2 25W規格対応ワイヤレス充電器(25W・卓上)」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

エレコム Qi2 25W 認証取得 ワイヤレス充電器 マグネット吸着 高速充電 異物検知機能 温度制御機能 1.5m 【iPhone 16/17シリーズ対応】 ブラック EC-MA11BK 3,790円 （12％オフ） Amazonで見る PR PR

マグネット吸着でズレにくい。Qi2 25W対応したエレコムの卓上ワイヤレス充電器が12％オフとお買い得！

デスクやベッドサイドでの“置くだけ充電”を快適にしたいなら、ELECOM（エレコム）の「マグネットQi2 25W規格対応ワイヤレス充電器(25W・卓上)」に注目。Qi2 25W対応とマグネット吸着で、ズレにくく安定した充電を実現しているアイテムが12％オフとお買い得です。

本製品は、Qi2規格に対応した卓上型ワイヤレス充電器。最大25Wのワイヤレス充電に対応し、スマートフォンを効率よく充電できます。

マグネット吸着式を採用しているため、対応端末なら位置ズレを起こしにくいのも魅力。充電位置を細かく調整する必要が少なく、デスクワーク中や就寝前でもスムーズに使えます。

1.5mケーブル採用で、使いながらでも快適

使い勝手の面で便利なのが、長さ1.5mのケーブルを採用しているところ。コンセントから少し離れた場所でも設置しやすく、充電しながらスマートフォンを操作したいときにも余裕があります。

また、マグネット固定に対応していない機器でもワイヤレス充電が可能なのもポイント。MagSafe対応端末だけでなく、Qi対応デバイスにも幅広く使えるため、複数デバイスを使い分けている人にも便利なアイテムです。

「マグネットQi2 25W規格対応ワイヤレス充電器(25W・卓上)」は、Qi2 25W対応とマグネット吸着によるズレにくさが魅力。1.5mケーブル採用で使い勝手も高く、毎日の充電環境を快適にアップデートしてくれます。

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なお、上記の表示価格は2026年5月13日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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