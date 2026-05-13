日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の記者をＸ（旧ツイッター）で脅したとして、警視庁原宿署は１３日、関東地方在住の５０歳代の会社員の男を脅迫容疑で東京地検に書類送検した。

起訴を求める厳重処分の意見を付けた。

同署幹部によると、男は昨年１１月５日、Ｘで記者を名指しし「顔もあちこち出ているから、調子に乗って刺されないように前後左右気をつけていないといけない」などと投稿して脅迫した疑い。任意の調べに「刺すつもりはなかったが、振り返れば相手に恐怖を与える投稿だった。過激な投稿でストレスを発散していた」と容疑を認めている。

赤旗日曜版は昨年１０月、日本維新の会の藤田文武共同代表の公設秘書が代表を務める会社へのポスター印刷などの発注を巡り、藤田氏側に公金が還流したとの記事を報道した。

これを受け、藤田氏は同月末にＸで、記者の名刺画像とともに「正当な取引」などと反論。男は、この際に公開された記者の名刺画像を引用し、事件の投稿を行っていた。内容が脅迫容疑に当たるとして、赤旗が昨年１１月１４日に刑事告発すると、男は翌１５日に同署に出頭したという。