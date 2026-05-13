Image: Garmin

スマートウォッチのなかでも、とくに運動やウェルネスを重視する人に人気のGarmin（ガーミン）が、ランナー向けのForerunnerシリーズで新たなエントリーモデルとなるForerunner 70、Forerunner 170を発表しました。

両モデルとも、本社アメリカ市場では今月15日発売。日本のGarminサイトでも、プロダクトページは公開されており、Forerunner 70は3万9800円。カラバリは黒、白、シトロン（ライトイエロー）、ラベンダー（薄紫）、ライトピンク、タイダルブルー（紺）。Forerunner 170は4万7800円。カラバリは黒/イエローと白/ライトブルー。

お買い得は超エントリーモデルの「Forerunner 70」

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日本市場では、現在、Forerunner 165がランニング初心者向けのエントリーモデルです。が、Forerunner 70はそれと同価格の新たなエントリーモデルとなります。

ディスプレイは1.2インチのAMOLEDで設定から常時ONも可能。血中酸素トラッキング、心拍数アラート、呼吸数、ストレスレベル計測、睡眠モニタリングなど、基本のウェルネス機能は網羅。物理ボタンが5つついており、ランニング中も手探り直感的な操作がしやすくなっています。基本機能はForerunner 165とほぼ同じですが、バッテリーもちは最大13日と向上しています。

Forerunner 170は、70の上位モデルで、気圧高度計、コンパス、ジャイロセンサー、温度計などセンサーの種類が増え、より詳細までアクティビティのトラッキングが可能。

最大のメリットは、両モデルともに今まで高位モデル向けだった「トレーニングレディネス」「トレーニングステータス」に対応したのが大きい。趣味のランニングならForerunner 70で十分ですね。

Source: GIZMODO US