キムラタン <8107> [東証Ｓ] が5月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は5700万円の赤字(前の期は1000万円の黒字)に転落したが、27年3月期は1億円の黒字に急浮上する見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は4300万円の赤字(前年同期は1300万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の9.6％→1.7％に急悪化した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

営業損益につきましては、当社グループが所有する収益不動産の一部に関して、より実態に即した経済的使用可能期間の予測に基づく耐用年数に見直し、減価償却費の計算を行う前提としておりましたが、監査法人からの指摘を踏まえ会計処理を再検討した結果、次期以降の変更とすることが妥当であるとの判断に至り、前回修正予想値との差異が生じたものであります。 経常損益及び親会社株主に帰属する当期純損益につきましては、上記の理由に加えて、主として税金計算を精査した結果、控除対象外消費税が増加し、法人税等が減少したことにより、前回予想値との差異が生じるに至りました。