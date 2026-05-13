【付録】「ハローキティ× ALLISON BROWN トート＆巾着」が付いてくる！ 『sweet 2026年6月号特別号 otona SWEET』が5月12日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『sweet 2026年6月号特別号 otona SWEET』（宝島社）の「ハローキティ× ALLISON BROWN セットでも単品でも可愛いトート＆巾着」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月12日に発売される『sweet 2026年6月号特別号 otona SWEET』（税込2280円）。付録として、「ハローキティ× ALLISON BROWN セットでも単品でも可愛いトート＆巾着」が付いてきます。
紗栄子さんが手掛けるブランド「ALLISON BROWN」とハローキティがコラボした、特別なデザインのトートバッグです。他ではなかなか見られない「カウガール姿」のハローキティが描かれたオリジナルアートは、ファン必見のレア感。ドラマチックなレッドカラーが目を引き、マチがたっぷりあるので、お弁当箱や普段の必需品もスマートに収納できます。
セットの巾着は、シックなネイビー地にホワイトのキティが映えるレトロなデザインです。内側には銀シートが採用されており、保冷・保温機能が備わっている実力派。トートバッグの中にすっぽり収まるのはもちろん、巾着単体でお出かけバッグやランチバッグとして活用するのもおすすめです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『sweet 2026年6月号特別号 otona SWEET』の「ハローキティ× ALLISON BROWN セットでも単品でも可愛いトート＆巾着」が見逃せない！
宝島社から5月12日に発売される『sweet 2026年6月号特別号 otona SWEET』（税込2280円）。付録として、「ハローキティ× ALLISON BROWN セットでも単品でも可愛いトート＆巾着」が付いてきます。
カウガール姿が激レア！大人可愛いランチトート
紗栄子さんが手掛けるブランド「ALLISON BROWN」とハローキティがコラボした、特別なデザインのトートバッグです。他ではなかなか見られない「カウガール姿」のハローキティが描かれたオリジナルアートは、ファン必見のレア感。ドラマチックなレッドカラーが目を引き、マチがたっぷりあるので、お弁当箱や普段の必需品もスマートに収納できます。
保冷・保温機能付き！単品でも映えるネイビー巾着
セットの巾着は、シックなネイビー地にホワイトのキティが映えるレトロなデザインです。内側には銀シートが採用されており、保冷・保温機能が備わっている実力派。トートバッグの中にすっぽり収まるのはもちろん、巾着単体でお出かけバッグやランチバッグとして活用するのもおすすめです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)