バラバラのひらがなを組み合わせて正しい単語を作るアナグラムクイズに挑戦！ 今回のお題は「びんむえす」です。制限時間は1分！ 頭を柔らかくして、隠された言葉を見つけ出せるでしょうか？ 脳のストレッチにぜひチャレンジしてみてください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

頭の体操にぴったりな並び替えクイズをお届けします。一見すると意味のない文字列も、視点を変えて組み替えるだけで、ある有名な言葉に早変わり！ あなたの語彙力とひらめき力が試されます。1分以内の正解を目指して頑張りましょう！

問題：「び ん む え す」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

び ん む え す

ヒント：最後の文字は「び」

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正解：えんむすび

正解は「えんむすび」でした。

▼解説
良縁を願う「縁結び（えんむすび）」が正解です！ 「ん」や「む」といった文字の位置を固定して考えると、答えにたどり着きやすくなります。神社巡りや、お守りでもおなじみの、とても縁起の良い言葉ですね。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)