【アナグラムクイズ】「び ん む え す」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭の体操にぴったりな並び替えクイズをお届けします。一見すると意味のない文字列も、視点を変えて組み替えるだけで、ある有名な言葉に早変わり！ あなたの語彙力とひらめき力が試されます。1分以内の正解を目指して頑張りましょう！
び ん む え す
ヒント：最後の文字は「び」
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▼解説
良縁を願う「縁結び（えんむすび）」が正解です！ 「ん」や「む」といった文字の位置を固定して考えると、答えにたどり着きやすくなります。神社巡りや、お守りでもおなじみの、とても縁起の良い言葉ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭の体操にぴったりな並び替えクイズをお届けします。一見すると意味のない文字列も、視点を変えて組み替えるだけで、ある有名な言葉に早変わり！ あなたの語彙力とひらめき力が試されます。1分以内の正解を目指して頑張りましょう！
問題：「び ん む え す」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
び ん む え す
ヒント：最後の文字は「び」
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正解：えんむすび正解は「えんむすび」でした。
▼解説
良縁を願う「縁結び（えんむすび）」が正解です！ 「ん」や「む」といった文字の位置を固定して考えると、答えにたどり着きやすくなります。神社巡りや、お守りでもおなじみの、とても縁起の良い言葉ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)