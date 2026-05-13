「リラックマ」のコラボルームなどを展開する「ホテル マホロバ・マインズ三浦」に「リラックマ アフタヌーンティー」が登場！

スイーツのデザインはもちろん、アフタヌーンティースタンドや食器も「リラックマ」になった、かわいいアフタヌーンティーセットです☆

ホテル マホロバ・マインズ三浦「リラックマ アフタヌーンティー」

※イメージは実際とは異なる場合があります

料金：1人 6,600円（税・サ込）

※コーヒー・紅茶のフリーフロー付き（セルフサービス）

※中学生以上は人数分（席数分）の注文が必要です。小学生以下は取り分け可

提供開始日：2026年6月1日（月）〜

時間：11:30または14:00からの2時間制

※1日あたり合計12食限定、事前予約制（先着順）

予約受付開始日時：

宿泊者限定先行予約：※リラックマコラボルーム（リラックマルーム・コリラックマルーム・キイロイトリルーム・チャイロイコグマルーム）に、2026年5月31日（日）以降の宿泊を予約した方限定で受付受付期間：2026年5月13日（水）10:00 〜 5月20日（水）17:00予約可能期間：2026年6月1日（月）〜 8月31日（月）一般予約受付：予約開始日：2026年5月21日（木）10:00より、90日後までの予約を受付予約方法：各受付開始日時より、専用フォームにて先着順で予約を受け付け※各日各回、満席になり次第受付を終了

メニュー：仕入れ状況等により変更する場合もあります

スイーツ・キイロイトリのごきげんモンブラン・ボタンマカロン 〜フランボワーズフレーバー〜・トリュフチョコ 〜もふもふ生クリームの胸毛を添えて〜・キイロイトリのちいさなおやつパンナコッタ・コリラックマのいちごミルキームース・リラックマのほうじ茶ラテプリン・リラックマのチョココーティングパンケーキ・ちいさなホットケーキタワー・はちみつの森より 〜りんごジャム＆はちみつ〜セイボリー・リラックマとマホロバの和み最中 〜サーモンムース、フロマージュブラン〜・チャイロイコグマの三浦野菜特製キッシュ・三浦の畑のごちそうピクルス・森の仲間たちのわくわくピクニックバーガースコーン・ごほうびスコーン コリラックマクッキーを添えてオリジナルコースターオリジナルデザインのコースター4種（リラックマ・コリラックマ・キイロイトリ・チャイロイコグマ／PET素材）のうち、いずれか1種をプレゼント。どれが出るかは袋を開けてからのお楽しみです。

会場・時間：マホロバ・マインズ三浦1階 Rita Cafe（リタカフェ）

ホテル マホロバ・マインズ三浦で、新たに「リラックマ アフタヌーンティー」が登場します！

同ホテルでは、2022年4月よりサンエックス社との「リラックマ コラボレーション企画」を展開中。

2026年4月にオープンしたばかりの「チャイロイコグマルーム」を含む全4室のコラボルームをはじめ、各種グッズ、菓子、カフェメニュー、ランチなどを目的に、国内のみならず世界中から「リラックマ」ファンが訪れています。

今回販売を開始する「リラックマ アフタヌーンティー」は、「リラックマ」の顔を象ったホテルオリジナル アフタヌーンティースタンドで提供されるだけでなく、すべてに「リラックマ」たちが登場する楽しいメニューです。

また、地元の山の幸・三浦産野菜も使用され、三浦半島のマホロバ・マインズ三浦でしか味わえない内容となっています。

忙しい日常を少しだけ忘れて、“ごゆるり”と「リラックマ」たちとのティータイムが楽しめるアフタヌーンティーです☆

会場は、ホテル マホロバ・マインズ三浦の1階にある「Rita Cafe（リタカフェ）」

居心地の良い空間で、アフタヌーンティーが楽しめます。

※「リラックマ アフタヌーンティー」の発売に伴い、「リラックマランチ」「コリラックマランチ」「キイロイトリランチ」は、2026年5月31日（日）をもって販売を終了します

リラックマコラボルーム宿泊者限定特典の変更について

2026年7月1日(水)より、宿泊者限定特典のデザイン・提供内容が一部変更されます。

また、2026年7月31日(金)で「リラックマ フェイスタオル」が宿泊者特典ではなくなります。

1階売店での販売は継続されるので、購入は可能です。

キイロイトリルームの特典変更

ぬいぐるみセットが、「キイロイトリ＆チャイロイコグマ」から「キイロイトリ＆キイロイトリカー」へ変更されます。

ホテルの滞在を楽しむ「キイロイトリ」が、かわいい「キイロイトリカー」に乗ったぬいぐるみです☆

リラックマルーム・コリラックマルーム・キイロイトリルームの特典変更

各部屋限定の「ミネラルウォーター」が、それぞれ新デザインに変更されます。

全コラボルーム共通の特典変更

「リラックマ ウェルカムドーナツ」が、「リラックマクッキー缶」へ変更。

「リラックマ」たちのアイシングクッキーなどが詰め合わせになった、かわいいクッキー缶です☆

また、「リラックマ トートバッグ」のデザインやサイズが一新されます。

ホテルでのリラックスしたティータイムに寄り添う、「リラックマ」のかわいいアフタヌーンティー！

マホロバ・マインズ三浦「リラックマ アフタヌーンティー」は、2026年6月1日（月）よりスタートです。

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