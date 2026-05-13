解けると快感！ □に共通する2文字は？ 「香川県の地名」がヒント【クロスワードパズルクイズ】
柔軟な発想力が試される「クロスワードパズルクイズ」の時間です！
日常でよく使う言葉でも、パズル形式になると意外な盲点に気づかされるかもしれません。今回は旅先や移動中に目にしそうな言葉が並んでいます。パズルを完成させて、すっきりした気分を味わいましょう。
・く □ ま（縦の言葉）
・ま □ が □ し（横の言葉）
・か □ ら（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、うどんでも有名な香川県にある「地名」です。
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▼解説
それぞれの言葉に「る」と「め」を入れると、次のようになります。
・くるま（車）
・まるがめし（丸亀市）
・かめら（カメラ）
今回のカギは、横の「まるがめし」という地名でした！これに気づければ、縦の「くるま」や「かめら」といったお出かけに欠かせないアイテムもスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚、楽しんでいただけましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常でよく使う言葉でも、パズル形式になると意外な盲点に気づかされるかもしれません。今回は旅先や移動中に目にしそうな言葉が並んでいます。パズルを完成させて、すっきりした気分を味わいましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・く □ ま（縦の言葉）
・ま □ が □ し（横の言葉）
・か □ ら（縦の言葉）
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正解：「る」「め」正解は「る」「め」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「る」と「め」を入れると、次のようになります。
・くるま（車）
・まるがめし（丸亀市）
・かめら（カメラ）
今回のカギは、横の「まるがめし」という地名でした！これに気づければ、縦の「くるま」や「かめら」といったお出かけに欠かせないアイテムもスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚、楽しんでいただけましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)