3つの単語を完成させるクロスワードパズルクイズに挑戦！縦と横のつながりから、空欄に入る文字を導き出しましょう。旅行やお出かけに関連するワードが隠れています。1分以内の正解を目指して、脳をリフレッシュさせてくださいね。

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柔軟な発想力が試される「クロスワードパズルクイズ」の時間です！

日常でよく使う言葉でも、パズル形式になると意外な盲点に気づかされるかもしれません。今回は旅先や移動中に目にしそうな言葉が並んでいます。パズルを完成させて、すっきりした気分を味わいましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

・く □ ま（縦の言葉）
・ま □ が □ し（横の言葉）
・か □ ら（縦の言葉）

ヒント：横の言葉は、うどんでも有名な香川県にある「地名」です。

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正解：「る」「め」

正解は「る」「め」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「る」と「め」を入れると、次のようになります。

・くるま（車）
・まるがめし（丸亀市）
・かめら（カメラ）

今回のカギは、横の「まるがめし」という地名でした！これに気づければ、縦の「くるま」や「かめら」といったお出かけに欠かせないアイテムもスムーズに導き出せたのではないでしょうか。パズルのピースがピタッとはまる感覚、楽しんでいただけましたか？

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)