出産直後にアムールヤマネコが死亡 東京･井の頭自然文化園
井の頭自然文化園からの発表です。
「アムールヤマネコの『ミレ』について
井の頭自然文化園で飼育していたアムールヤマネコの『ミレ』（メス）が出産しましたが、その後、死亡しましたので、お知らせします。
死亡したアムールヤマネコ
名前 ミレ
性別 メス
年齢 6歳
生年月日 2020年4月30日 ソウル大公園（韓国）生まれ
2021年11月4日 井の頭自然文化園に来園
死亡日 2026年5月2日
死因 膀胱の損傷による出血死
生まれたアムールヤマネコ
誕生日 2026年4月28日
頭数 3頭
性別 オス1頭、メス2頭
両親 母親：ミレ 父親：タリ
経緯
井の頭自然文化園では、環境省のツシマヤマネコの保護増殖事業に協力しており、同亜種のアムールヤマネコの飼育を2000年8月から開始し、展示と繁殖技術の向上に取り組んできました。希少動物の飼育下繁殖を促進させるため、東京都と友好都市提携を結んでいるソウル特別市から2021年11月に『ミレ』と『タリ』がペアで来園し、2022年と2023年に繁殖に成功しています。
今年も2頭を同居させたところ、2月末に交尾が認められ、4月28日の午後10時頃より出産が始まり3頭の子が誕生しました。母子を落ちつかせるため、直接観察は行わず、監視カメラで授乳や子の世話のようすを確認していました。しかし、5月2日の朝、ミレが倒れているのを飼育担当者が発見し、その後死亡を確認しました。解剖の結果、膀胱に損傷があり、腹腔内に尿と思われる液体が溜まっていました。出産時に何らかの理由で膀胱に圧力がかかり、損傷を受けた可能性が考えられます。
誕生した3頭の子は、現在、動物病院の獣医師と飼育職員が人工哺育をおこなっています。公開については決まり次第、井の頭自然文化園公式サイトでお知らせします」
（『ABEMA NEWS』より）