井の頭自然文化園からの発表です。

【映像】井の頭自然文化園からの発表

「アムールヤマネコの『ミレ』について

井の頭自然文化園で飼育していたアムールヤマネコの『ミレ』（メス）が出産しましたが、その後、死亡しましたので、お知らせします。

死亡したアムールヤマネコ

名前 ミレ

性別 メス

年齢 6歳

生年月日 2020年4月30日 ソウル大公園（韓国）生まれ

2021年11月4日 井の頭自然文化園に来園

死亡日 2026年5月2日

死因 膀胱の損傷による出血死

生まれたアムールヤマネコ

誕生日 2026年4月28日

頭数 3頭

性別 オス1頭、メス2頭

両親 母親：ミレ 父親：タリ

経緯

井の頭自然文化園では、環境省のツシマヤマネコの保護増殖事業に協力しており、同亜種のアムールヤマネコの飼育を2000年8月から開始し、展示と繁殖技術の向上に取り組んできました。希少動物の飼育下繁殖を促進させるため、東京都と友好都市提携を結んでいるソウル特別市から2021年11月に『ミレ』と『タリ』がペアで来園し、2022年と2023年に繁殖に成功しています。

今年も2頭を同居させたところ、2月末に交尾が認められ、4月28日の午後10時頃より出産が始まり3頭の子が誕生しました。母子を落ちつかせるため、直接観察は行わず、監視カメラで授乳や子の世話のようすを確認していました。しかし、5月2日の朝、ミレが倒れているのを飼育担当者が発見し、その後死亡を確認しました。解剖の結果、膀胱に損傷があり、腹腔内に尿と思われる液体が溜まっていました。出産時に何らかの理由で膀胱に圧力がかかり、損傷を受けた可能性が考えられます。

誕生した3頭の子は、現在、動物病院の獣医師と飼育職員が人工哺育をおこなっています。公開については決まり次第、井の頭自然文化園公式サイトでお知らせします」

（『ABEMA NEWS』より）