お笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希（47）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。結婚20年との妻との関係について赤裸々に語った。

この日はイラストレーターのみうらじゅん氏とともに出演。MEGUMIから「平子さんは遊んでいるんですか？」と聞かれた平子は「僕、奥さんがお酒飲めないんで、仲はいいんですけど、ただ飲み歩くことがかなわないんで。だから、飲みには（いく）」と告白した。

「高円寺中心に。僕、高円寺に住んでいるんで。で、奥さんが高円寺地元の人なんで、僕、高円寺に住んでもう家建てちゃって。引っ越したくないって言うから」と地元も明かした。

MEGUMIは「奥様は本当に幸せですよね、こんなエロくて自分のこと大好きっていう人と結婚して」と感心すると、平子は「外で飲んでも、毎日“お疲れさま”って迎え入れてくれるんで。今年で20周年」。

MEGUMIは「えぇー！それでそんなに大好きって思い続けられるって凄いですね」と驚き。平子は「仲は良いですね。愛妻家とかはないんですよ、別に。良き夫でもないし別に。話も合わないし、性格も合わないんですけど。端折って言いますけど、“ギュッ”とした時のパズルの、隣と隣のぴったり感。あれが凄まじい。具合です。具合が良い、塩梅が良い。もうそれのみで。元々1つだったものが2つに別れただけじゃないかぐらいの、お互いの体付きとか身長とかがピタッと落ち着く。それだけなんですよ」とした。

「“良き夫でうらましい”とか言われちゃってるんですけど、そこじゃないですよ。ギュッとしたらピタッとする人にたまたま会えただけ。“思いやる”とか関係ない。何も思いやるとかじゃないですよ、具合がぴったりだから自然に“あ、この人大事にしたい”と思ってたら思いやってるっていうだけの話。これぴったりの人には良い顔したいからっていうだけで」と話した。