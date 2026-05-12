Jリーグオールスター、ファン投票最終結果が判明!! 鹿島GK早川友基が21万票超で最多得票:各リーグ上位得票数一覧
Jリーグは12日、Jリーグオールスターに向けたファン・サポーター投票の最終結果を発表した。総投票数は1274万5319票で、鹿島アントラーズのGK早川友基が21万7016票で選手最多得票。鹿島の鬼木達監督は選手を上回る23万4917票が入った。J1リーグWESTではガンバ大阪のDF中谷進之介が8万1165票で選手最多得票だった。
J2・J3リーグではEAST-Aのモンテディオ山形MF土居聖真が5万195票で選手最多得票。リーグ最多10得点を挙げているRB大宮アルディージャのMF泉柊椰も激戦のEAST-BでFW三浦知良(福島)らを凌ぐ最多3万1432票を獲得した。監督では藤枝MYFCの槙野智章氏が全選手を上回る5万2467票を得た。
ファン・サポーター投票はJリーグ公式LINEと各クラブ公式LINEによる「通常投票」、チケット購入やワンタッチパスを利用したスタジアムの来場による投票権での「スタジアム観戦投票」、DAZN視聴者の「DAZN投票」によって2月6日から今月11日にかけて行われていた。
Jリーグオールスターは6月13日に国立競技場(MUFGスタジアム)で開催。ファン・サポーター投票で選出された選手の他、Jリーグ百年構想リーグベストイレブン、Jリーグ推薦選手が出場し、各リーグに分かれてトーナメント戦を行う。
各リーグの得票数は以下の通りとなっている。
【J1 EAST】
▽GK
早川友基(鹿島) 217,016
▽DF
植田直通(鹿島) 105,270
古賀太陽(柏) 57,084
角田涼太朗(横浜FM) 56,715
▽MF
佐藤龍之介(FC東京) 79,193
森田晃樹(東京V) 70,384
脇坂泰斗(川崎F) 59,856
小泉佳穂(柏) 55,770
▽FW
鈴木優磨(鹿島) 184,433
谷村海那(横浜FM) 58,305
細谷真大(柏) 56,905
▽監督
鬼木達(鹿島) 234,917
▽コーチ
リカルド・ロドリゲス(柏) 76,311
※クラブ内得票数1位
(ファン・サポーター投票イレブンで選出がなかったクラブのみ)
GK谷晃生(町田)
GK西川周作(浦和)
MF姫野誠(千葉)
FW渡邉新太(水戸)
【J1 WEST】
▽GK
東口順昭(G大阪) 75,752
▽DF
中谷進之介(G大阪) 81,165
藤井陽也(名古屋) 63,019
福田心之助(京都) 48,325
荒木隼人(広島) 32,264
▽MF
稲垣祥(名古屋) 59,854
マテウス・ブエノ(清水) 51,026
江坂任(岡山) 48,078
香川真司(C大阪) 45,269
▽FW
宇佐美貴史(G大阪) 76,866
ラファエル・エリアス(京都) 60,579
▽監督
イェンス・ヴィッシング(G大阪) 93,833
▽コーチ
ペトロヴィッチ(名古屋) 72,804
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
MFマテウス・ジェズス(長崎)
MF見木友哉(福岡)
FW大迫勇也(神戸)
【J2/J3 EAST-A】
▽GK
林彰洋(仙台) 42,184
▽DF
袴田裕太郎(湘南) 12,054
細井響(横浜FC) 8,421
新保海鈴(横浜FC) 7,958
▽MF
土居聖真(山形) 50,195
氣田亮真(山形) 37,525
岩渕弘人(仙台) 28,474
石橋瀬凪(湘南) 16,113
藤井智也(湘南) 15,336
▽FW
ディサロ燦シルヴァーノ(山形) 31,990
小林心(仙台) 24,809
▽監督
横内昭展(山形) 46,098
▽コーチ
森山佳郎(仙台) 45,421
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
GK山田元気(秋田)
DF柳育崇(栃木SC)
MF杉本蓮(相模原)
FW田中パウロ淳一(栃木C)
FW中島大嘉(群馬)
FW澤上竜二(八戸)
【J2/J3 EAST-B】
▽GK
田川知樹(札幌) 27,419
▽DF
西野奨太(札幌) 26,716
関口凱心(大宮) 23,800
小田逸稀(松本) 13,747
▽MF
泉柊椰(大宮) 31,432
村越凱光(松本) 20,091
深澤佑太(松本) 18,239
角昂志郎(磐田) 17,369
川合徳孟(磐田) 16,918
▽FW
杉本健勇(大宮) 30,863
三浦知良(福島) 26,016
▽監督
槙野智章(藤枝) 52,467
▽コーチ
宮沢悠生(大宮) 30,286
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
GK佐々木雅士(いわき)
GK河田晃兵(甲府)
GKセランテス(岐阜)
MF浅倉廉(藤枝)
MF藤川虎太朗(長野)
【J2/J3 WEST-A】
▽GK
バウマン(新潟) 36,214
▽DF
山田奈央(徳島) 12,594
梅木怜(今治) 12,570
岡本將成(富山) 11,331
▽MF
藤原奏哉(新潟) 36,165
亀田歩夢(富山) 23,125
チョン・ウヨン(富山) 12,912
岩尾憲(徳島) 10,156
梶浦勇輝(今治) 5,512
▽FW
マテウス・モラエス(新潟) 29,879
ルーカス・バルセロス(徳島) 12,052
▽監督
船越優蔵(新潟) 24,823
▽コーチ
安達亮(富山) 17,813
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
GK猪瀬康介(高知)
GK今村勇介(讃岐)
DF田中恵太(FC大阪)
MF日野翔太(愛媛)
MF森田凜(奈良)
FWパトリック(金沢)
【J2/J3 WEST-B】
▽GK
泉森涼太(鳥栖) 18,116
▽DF
吉田真那斗(大分) 12,315
岩下航(熊本) 10,872
喜岡佳太(山口) 5,681
▽MF
西澤健太(鳥栖) 14,118
清武弘嗣(大分) 12,301
嵯峨理久(鹿児島) 11,783
吉尾虹樹(鹿児島) 11,014
高橋大悟(北九州) 7,949
▽FW
キム・ヒョンウ(大分) 13,380
河村慶人(鹿児島) 12,966
▽監督
村主博正(鹿児島) 19,535
▽コーチ
四方田修平(大分) 16,854
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
GK佐藤久弥(琉球)
GK櫛引政敏(滋賀)
MF矢島慎也(鳥取)
FW土信田悠生(宮崎)
J2・J3リーグではEAST-Aのモンテディオ山形MF土居聖真が5万195票で選手最多得票。リーグ最多10得点を挙げているRB大宮アルディージャのMF泉柊椰も激戦のEAST-BでFW三浦知良(福島)らを凌ぐ最多3万1432票を獲得した。監督では藤枝MYFCの槙野智章氏が全選手を上回る5万2467票を得た。
Jリーグオールスターは6月13日に国立競技場(MUFGスタジアム)で開催。ファン・サポーター投票で選出された選手の他、Jリーグ百年構想リーグベストイレブン、Jリーグ推薦選手が出場し、各リーグに分かれてトーナメント戦を行う。
各リーグの得票数は以下の通りとなっている。
【J1 EAST】
▽GK
早川友基(鹿島) 217,016
▽DF
植田直通(鹿島) 105,270
古賀太陽(柏) 57,084
角田涼太朗(横浜FM) 56,715
▽MF
佐藤龍之介(FC東京) 79,193
森田晃樹(東京V) 70,384
脇坂泰斗(川崎F) 59,856
小泉佳穂(柏) 55,770
▽FW
鈴木優磨(鹿島) 184,433
谷村海那(横浜FM) 58,305
細谷真大(柏) 56,905
▽監督
鬼木達(鹿島) 234,917
▽コーチ
リカルド・ロドリゲス(柏) 76,311
※クラブ内得票数1位
(ファン・サポーター投票イレブンで選出がなかったクラブのみ)
GK谷晃生(町田)
GK西川周作(浦和)
MF姫野誠(千葉)
FW渡邉新太(水戸)
【J1 WEST】
▽GK
東口順昭(G大阪) 75,752
▽DF
中谷進之介(G大阪) 81,165
藤井陽也(名古屋) 63,019
福田心之助(京都) 48,325
荒木隼人(広島) 32,264
▽MF
稲垣祥(名古屋) 59,854
マテウス・ブエノ(清水) 51,026
江坂任(岡山) 48,078
香川真司(C大阪) 45,269
▽FW
宇佐美貴史(G大阪) 76,866
ラファエル・エリアス(京都) 60,579
▽監督
イェンス・ヴィッシング(G大阪) 93,833
▽コーチ
ペトロヴィッチ(名古屋) 72,804
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
MFマテウス・ジェズス(長崎)
MF見木友哉(福岡)
FW大迫勇也(神戸)
【J2/J3 EAST-A】
▽GK
林彰洋(仙台) 42,184
▽DF
袴田裕太郎(湘南) 12,054
細井響(横浜FC) 8,421
新保海鈴(横浜FC) 7,958
▽MF
土居聖真(山形) 50,195
氣田亮真(山形) 37,525
岩渕弘人(仙台) 28,474
石橋瀬凪(湘南) 16,113
藤井智也(湘南) 15,336
▽FW
ディサロ燦シルヴァーノ(山形) 31,990
小林心(仙台) 24,809
▽監督
横内昭展(山形) 46,098
▽コーチ
森山佳郎(仙台) 45,421
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
GK山田元気(秋田)
DF柳育崇(栃木SC)
MF杉本蓮(相模原)
FW田中パウロ淳一(栃木C)
FW中島大嘉(群馬)
FW澤上竜二(八戸)
【J2/J3 EAST-B】
▽GK
田川知樹(札幌) 27,419
▽DF
西野奨太(札幌) 26,716
関口凱心(大宮) 23,800
小田逸稀(松本) 13,747
▽MF
泉柊椰(大宮) 31,432
村越凱光(松本) 20,091
深澤佑太(松本) 18,239
角昂志郎(磐田) 17,369
川合徳孟(磐田) 16,918
▽FW
杉本健勇(大宮) 30,863
三浦知良(福島) 26,016
▽監督
槙野智章(藤枝) 52,467
▽コーチ
宮沢悠生(大宮) 30,286
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
GK佐々木雅士(いわき)
GK河田晃兵(甲府)
GKセランテス(岐阜)
MF浅倉廉(藤枝)
MF藤川虎太朗(長野)
【J2/J3 WEST-A】
▽GK
バウマン(新潟) 36,214
▽DF
山田奈央(徳島) 12,594
梅木怜(今治) 12,570
岡本將成(富山) 11,331
▽MF
藤原奏哉(新潟) 36,165
亀田歩夢(富山) 23,125
チョン・ウヨン(富山) 12,912
岩尾憲(徳島) 10,156
梶浦勇輝(今治) 5,512
▽FW
マテウス・モラエス(新潟) 29,879
ルーカス・バルセロス(徳島) 12,052
▽監督
船越優蔵(新潟) 24,823
▽コーチ
安達亮(富山) 17,813
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
GK猪瀬康介(高知)
GK今村勇介(讃岐)
DF田中恵太(FC大阪)
MF日野翔太(愛媛)
MF森田凜(奈良)
FWパトリック(金沢)
【J2/J3 WEST-B】
▽GK
泉森涼太(鳥栖) 18,116
▽DF
吉田真那斗(大分) 12,315
岩下航(熊本) 10,872
喜岡佳太(山口) 5,681
▽MF
西澤健太(鳥栖) 14,118
清武弘嗣(大分) 12,301
嵯峨理久(鹿児島) 11,783
吉尾虹樹(鹿児島) 11,014
高橋大悟(北九州) 7,949
▽FW
キム・ヒョンウ(大分) 13,380
河村慶人(鹿児島) 12,966
▽監督
村主博正(鹿児島) 19,535
▽コーチ
四方田修平(大分) 16,854
※クラブ内得票数1位
(投票でイレブン選出がなかったクラブ)
GK佐藤久弥(琉球)
GK櫛引政敏(滋賀)
MF矢島慎也(鳥取)
FW土信田悠生(宮崎)