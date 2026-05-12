MUCC・逹瑯とNoGoD・団長の配信番組「いじくりROCKS」、75回目のゲストにMUCC出演決定
MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」75回目の放送が、2026年5月19日19時より配信される。
今回は、約1年ぶりにMUCCの3人が揃ってスタジオに生出演するという。
毎年恒例の6月9日＝ムックの日には、2025年に引き続き演奏曲をファンからの楽曲投票で決める＜ムックリ クエストLIVE＞の第2弾、＜2026スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE-破-」＞の開催が決定している。さらに2026年は、8月1日にGORILLA HALL OSAKAにて、＜ムックリ クエストLIVE-破-＞から惜しくもランクインしなかった楽曲の一部をメンバーがセレクトし演奏する＜フックアップLIVE「ムックリ クエストLIVE-破-」EXTRA＞の開催も決定している。活動29周年を迎えた彼らからどんないじくりトークが聞けるのか、楽しみにお待ちいただきたい。
また、YUKKE（MUCC）プロデュースによるコーナー「Mr.JACKが斬る！」には、2025年12月に始動したばかりのヴィジュアル系バンド「カリソメ」が登場する。「地下室の溜まり場」をコンセプトにアンダーグラウンドな世界観のライヴを繰り広げる彼らに、果たしてMr.JACKがどうインタビューするのか？ 今回もぜひリアルタイムで視聴してほしい。
■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#74
配信日時：2026年4月21日（火）19:00〜
MC：逹瑯（MUCC）
アシスタントMC：団長（NoGoD）
▼ゲスト
命 -mikoto-（-真天地開闢集団-ジグザグ）
▼Mr.JACKが斬る！ゲスト
NETH PRIERE CAIN
▼視聴URL
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350306125
▼アーカイブ配信中
音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#74
＜ゲスト＞ 命 -mikoto-(-真天地開闢集団-ジグザグ)
＜Mr.JACKが斬る！ゲスト＞ NETH PRIERE CAIN
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350306125
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