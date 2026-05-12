MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」75回目の放送が、2026年5月19日19時より配信される。

今回は、約1年ぶりにMUCCの3人が揃ってスタジオに生出演するという。

毎年恒例の6月9日＝ムックの日には、2025年に引き続き演奏曲をファンからの楽曲投票で決める＜ムックリ クエストLIVE＞の第2弾、＜2026スペシャルMUCC day！「ムックリ クエストLIVE-破-」＞の開催が決定している。さらに2026年は、8月1日にGORILLA HALL OSAKAにて、＜ムックリ クエストLIVE-破-＞から惜しくもランクインしなかった楽曲の一部をメンバーがセレクトし演奏する＜フックアップLIVE「ムックリ クエストLIVE-破-」EXTRA＞の開催も決定している。活動29周年を迎えた彼らからどんないじくりトークが聞けるのか、楽しみにお待ちいただきたい。

また、YUKKE（MUCC）プロデュースによるコーナー「Mr.JACKが斬る！」には、2025年12月に始動したばかりのヴィジュアル系バンド「カリソメ」が登場する。「地下室の溜まり場」をコンセプトにアンダーグラウンドな世界観のライヴを繰り広げる彼らに、果たしてMr.JACKがどうインタビューするのか？ 今回もぜひリアルタイムで視聴してほしい。

■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#74 配信日時：2026年4月21日（火）19:00〜

MC：逹瑯（MUCC）

アシスタントMC：団長（NoGoD） ▼ゲスト

命 -mikoto-（-真天地開闢集団-ジグザグ） ▼Mr.JACKが斬る！ゲスト

NETH PRIERE CAIN ▼視聴URL

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350306125 ▼アーカイブ配信中

音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#74

＜ゲスト＞ 命 -mikoto-(-真天地開闢集団-ジグザグ)

＜Mr.JACKが斬る！ゲスト＞ NETH PRIERE CAIN

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350306125