GW最終日に起きた悲劇が波紋を広げ続けている――。

5月6日午前7時ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、マイクロバスがガードレールに衝突。

「同バスは運転手と新潟市にある北越高等学校の男子ソフトテニス部の部員20人を乗せて午前5時30分ごろ高校を出発。福島県内に移動中でした。この衝突事故で男子生徒1人がバスから外に投げ出され死亡。後続の車2台も巻き込み、重軽傷を含む26人が病院に搬送されるという事態に。事故現場にはブレーキをかけたあとが残っておらず、バスの運転手は警察の取り調べに対して“曲がり切れなかった”などと話していました」（社会部記者）

その後7日、福島県警はバスを運転していた若山哲夫容疑者（68）を過失運転致死傷の疑いで逮捕。警察の取り調べに対して若山容疑者は「速度の見極めが甘かった」「時速90〜100kmは出ていた」などと話し容疑を認めた。さらに容疑者は旅客輸送に必要な2種免許を持っていないため、“素人”がマイクロバスを運転していたことになる。

すると、北越高校側とバス運行会社・蒲原鉄道側で“バスの手配”に関して主張の食い違いが生じることに。

「どちらに責任があったかが今、問われています。蒲原鉄道は6日の会見で、“高校側から費用を抑えるため貸し切りバスではなくレンタカーでの送迎を依頼された”と主張。ですが、北越高は7日の会見で、“貸し切りバスを依頼した”と否定しています。

10日には高校側が2回目となる会見を開き、男子ソフトテニス部の顧問は“費用を安く抑えたいからレンタカーを手配してほしいと依頼したことはない”“運転手の紹介を依頼したこともない”と改めて断言。“蒲原鉄道にバスの運行を依頼したとの認識であり、バスは蒲原鉄道のバス、運転手は蒲原鉄道の運転手であると認識していました”と説明しています」（前出・社会部記者、以下同）

そんななか11日、一部メディアによって同バスに乗っていた生徒が車中から保護者に動画を送っていたことが報じられた。

「事故直前、生徒は若山容疑者の運転が危険だと感じて、その様子を動画で撮影していたそうです。保護者には動画とともに『きょう死ぬかも』などといった内容のメッセージも送られたといいます」

この報道に、「顧問が乗っていなかったことが悔やまれる」と嘆くのは教育関係者だ。10日の北越高の会見で、同顧問は「バスに同乗しなかった。この判断が誤りであった」と謝罪しているが……。

「第二顧問も同乗させてなかったのは失態でしかないです。そもそも、生徒だけで乗せることは普通あり得ない。顧問なら運転手の様子がおかしかったら、絶対止めていたと思います。逆に生徒が運転手に“やめて”とは言い出せないでしょうね……。

この事故は防げたのかもしれない……と思うと、悔やんでも悔やみきれません」（前出・教育関係者）