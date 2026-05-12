うちわを最大12枚並べられる“祭壇” 変幻自在なレイアウトで推し輝かせる「推★ステージ」が誕生
東京・浅草のレンタルシアター「Theater SPROUT（シアタースプラウト）」は5月より、推し活ファンの理想をかたちにした特注アクリル祭壇「推★ステージ（おすてーじ）」を導入し、利用者への無料貸出を開始する。
【写真】推しがキラキラ輝く！全12色のアクリル×発光ギミック
本設備は、大人数グループのファンでも「全員分並べたい」という願いを叶える、最大12枚のうちわ設置スリットを備えた特注祭壇。透明なアクリル越しに推しのカラーを灯す発光ギミックを搭載し、映画館さながらの大スクリーン（165インチ）を背景に、自分たちの手で自由にレイアウトを組み替えることが可能となる。推し活を愛する運営スタッフが、「グッズやぬいちゃんを最も輝かせるステージ」を追求して設計した、究極の推し活環境を提供する。
シアタースプラウトは、「映画館での最高の感動」と「自宅のリラックスできる自由」を融合させた、国内最高峰のスペックを誇るプライベートレンタルシアター。浅草（合羽橋道具街内）に位置し、165インチという視界を覆い尽くす巨大スクリーンと、頭上から音が降り注ぐ7.1.4chのDolby Atmos（ドルビーアトモス）立体音響を備えている。
最大の特徴は、一般的な映画館では許されない「自由」にある。完全貸切のプライベート空間であるため、周囲に気を遣うことなく、大声での推しコールや叫び、ペンライトの使用、さらには映像を一時停止しての撮影会や歓談もすべて自由。
1階には本格的なカフェ「Sensing Touch of Earth」を併設しており、ドリンクや軽食を楽しみながら、まるで「自分たちのためだけに開催されるドーム公演」のような、ぜいたくで没入感あふれるひとときを過ごすことができる。
「推★ステージ（おすてーじ）」3つのこだわりの1つ目は、最大12連のうちわ専用スリット。二段の雛壇構造になっており、最上段には特注のうちわ差し込み用スリットが入っている。これまで手に持つしかなかったうちわを、アクリルスタンドやぬいぐるみ、グッズと一緒にディスプレイ可能にした。最大12人分を一度に並べられるスケール感は、大人数グループの「箱推し（全員推し）」の利用者皆様にこれまでにない満足感を提供する。
2つ目は、透明度と質感にこだわった高品質なアクリル。内部に小型のマルチカラーLEDライトを仕込むことで、祭壇そのものが推しのパーソナルカラーに鮮やかに発光する。165インチの巨幕から放たれる映像の光と、足元で輝く祭壇が連動することで、空間全体の没入感を最大化。一瞬でシアターを「聖地」へと変貌させる。
3つ目は、 レイアウト自由自在な軽量・可動設計。スクリーンの直下に設置して大迫力の記念写真を撮るもよし、テーブルやソファーの上に移動させて自分たちのすぐ近くで愛でるもよし。アクリル製で軽量なため、配置のカスタマイズは自由自在。持ち込んだぬいぐるみやアクスタ、花などの装飾と組み合わせ、世界に一つだけの「最高のステージ」を創り上げることができる。
【写真】推しがキラキラ輝く！全12色のアクリル×発光ギミック
本設備は、大人数グループのファンでも「全員分並べたい」という願いを叶える、最大12枚のうちわ設置スリットを備えた特注祭壇。透明なアクリル越しに推しのカラーを灯す発光ギミックを搭載し、映画館さながらの大スクリーン（165インチ）を背景に、自分たちの手で自由にレイアウトを組み替えることが可能となる。推し活を愛する運営スタッフが、「グッズやぬいちゃんを最も輝かせるステージ」を追求して設計した、究極の推し活環境を提供する。
最大の特徴は、一般的な映画館では許されない「自由」にある。完全貸切のプライベート空間であるため、周囲に気を遣うことなく、大声での推しコールや叫び、ペンライトの使用、さらには映像を一時停止しての撮影会や歓談もすべて自由。
1階には本格的なカフェ「Sensing Touch of Earth」を併設しており、ドリンクや軽食を楽しみながら、まるで「自分たちのためだけに開催されるドーム公演」のような、ぜいたくで没入感あふれるひとときを過ごすことができる。
「推★ステージ（おすてーじ）」3つのこだわりの1つ目は、最大12連のうちわ専用スリット。二段の雛壇構造になっており、最上段には特注のうちわ差し込み用スリットが入っている。これまで手に持つしかなかったうちわを、アクリルスタンドやぬいぐるみ、グッズと一緒にディスプレイ可能にした。最大12人分を一度に並べられるスケール感は、大人数グループの「箱推し（全員推し）」の利用者皆様にこれまでにない満足感を提供する。
2つ目は、透明度と質感にこだわった高品質なアクリル。内部に小型のマルチカラーLEDライトを仕込むことで、祭壇そのものが推しのパーソナルカラーに鮮やかに発光する。165インチの巨幕から放たれる映像の光と、足元で輝く祭壇が連動することで、空間全体の没入感を最大化。一瞬でシアターを「聖地」へと変貌させる。
3つ目は、 レイアウト自由自在な軽量・可動設計。スクリーンの直下に設置して大迫力の記念写真を撮るもよし、テーブルやソファーの上に移動させて自分たちのすぐ近くで愛でるもよし。アクリル製で軽量なため、配置のカスタマイズは自由自在。持ち込んだぬいぐるみやアクスタ、花などの装飾と組み合わせ、世界に一つだけの「最高のステージ」を創り上げることができる。