JO1、やわらかな雰囲気で魅了 ブランドアンバサダーの新ビジュアル公開
グローバルボーイズグループ・JO1（川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨）がブランドアンバサダーを務める「Sorule（ソルレ）」の新ビジュアルが公開された。
【ソロ写真】去り際に…にっこりと手を振るJO1・川尻蓮
今回の新ビジュアルには、新商品「ソフニングミルクR」と「ソフニングオイルミストR」のパッケージカラーともリンクするブルーの世界観の中、やわらかな心地よい光が差し込む空間で白い衣装に身を包んだJO1が登場。うるおいを感じるブルーとやさしい光が重なり合うことで、新しい美容液ミルクと美容液オイルミストの軽やかな使用感とやわらかな質感を表現した。ナチュラルで抜け感のあるスタイリングに加え、一人ひとりの異なる表情や仕草にもやわらかな雰囲気がただよい、「理想の髪の正体は、やわらかさでした」というブランドコンセプトをより印象的に描いている。
また、JO1が出演する動画も公式SNSにて順次公開予定。
【ソロ写真】去り際に…にっこりと手を振るJO1・川尻蓮
今回の新ビジュアルには、新商品「ソフニングミルクR」と「ソフニングオイルミストR」のパッケージカラーともリンクするブルーの世界観の中、やわらかな心地よい光が差し込む空間で白い衣装に身を包んだJO1が登場。うるおいを感じるブルーとやさしい光が重なり合うことで、新しい美容液ミルクと美容液オイルミストの軽やかな使用感とやわらかな質感を表現した。ナチュラルで抜け感のあるスタイリングに加え、一人ひとりの異なる表情や仕草にもやわらかな雰囲気がただよい、「理想の髪の正体は、やわらかさでした」というブランドコンセプトをより印象的に描いている。
また、JO1が出演する動画も公式SNSにて順次公開予定。