ディズニー客、アトラクション途中で“用を足し”騒然

ディズニーの人気サファリアトラクションで、ゲストによる“信じられない行動”が話題になっています。

本来は決められたルートを車両に乗ったまま楽しむアトラクションですが、SNSでは、途中でゲストが車両を離れ、“用を足す”ような様子が拡散。「危険すぎる」「さすがにダメでは？」と驚きの声が広がっています。

パーク内でまさかの“用を足す”行為

話題となっている映像では、ゲストがアトラクション途中で車両の外へ向かう様子が映っており、SNSでは、「子どもが真似したら危ない」「キャストさん大変そう…」「アトラクション止まったら周りも迷惑」など、不安や困惑の声が相次ぎました。

出典：@itsedwinlvのTikTok

アトラクションは、非日常の世界観や臨場感を楽しめるのが魅力。それだけに、安全ルールを軽視するような行動に敏感な反応が集まったようです。

SNSでは厳しい意見が集まる

今回話題となった出来事は、米フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド内にある人気アトラクション「Kilimanjaro Safaris（キリマンジャロ・サファリ）」周辺で起きたものとして、海外メディア「WDW News Today」などが報じています。

SNSでは、「テーマパークだからこそ怖い」「動物がいる場所でそれは危険」といった声も。海外テーマパークでは近年、SNS映えを狙った迷惑行為などが問題視されるケースもあり、今回の件にも厳しい意見が集まっていました。

Photo:Aflo ※こちらの記事では@itsedwinlv様のTikTok投稿をご紹介しております。掲載内容は投稿時点の情報に基づいており、実際と異なる場合があります。