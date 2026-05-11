オールスター開催に向けて、関西４クラブからベストイレブンを選出。特別企画に参加したのは元日本代表ＦＷ播戸竜二さん。過去、共にプレーした選手から今売り出し中の若手まで、幅広い選手たちを“社長目線”で選んだ。百年構想リーグで活躍した選手が並ぶドリームチーム。超攻撃型の１１人には播戸色も見られた。

▼１７年ぶりオールスター開催を記念してスペシャル企画を実施



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。ゲストには元日本代表ＦＷ播戸竜二さんを迎えた。オールスター開催記念企画として、関西４クラブのベストイレブンを選出した。

ＩＫＯＭＡ ＦＣ奈良の社長として活躍する播戸さん。１７年ぶりに開催されるオールスターに向けて、自身は社長目線でベストイレブンを選んだ。ＧＫはキム・ジンヒョン選手（セレッソ大阪）。「一緒にやった時からここまで手が届くかと思った」と印象を語った。ディフェンス陣では４人を選出し、右サイドバック（ＳＢ）に福田心之助選手（京都サンガＦ．Ｃ．）、左ＳＢには永戸勝也選手（ヴィッセル神戸）、センターバックにマテウス・トゥーレル選手（神戸）、中谷進之介選手（ガンバ大阪）を配置。「ＳＢは攻撃できる選手がいい。クロスもいい。そのかわり、真ん中の二人で守れて、中谷選手のキャプテンシーもいい」と社長ならではの目線でバランスを考えたという。

ボランチにはＣ大阪の背番号８、香川真司選手。京都の１９歳・尹星俊選手を「引き立てる役割を任せたい」とした。攻撃陣には右サイドにマルコ・トゥーリオ選手（京都）、左にはＧ大阪のスピードスター・山下諒也選手。トップ下にイッサム・ジェバリ選手（Ｇ大阪）、１トップには神戸の絶対的エース・大迫勇也選手を選んだ。「（大迫は）いたら絶対活躍する」と絶大な信頼がベストイレブンの決め手となったようだ。

６月１３日に開催されるオールスター。２００１年に出場経験のある播戸さんの色が出た１１人になった。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年５月１０日（日）収録より）