キャリア2年目のガード、エイジェイ・ミッチェルが1990年以降4人目の快記録

昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーは、5月10日（現地時間9日）に臨んだロサンゼルス・レイカーズとの「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第3戦を131－108で制し、無傷の3連勝でシリーズ突破へ王手をかけた。

今年のプレーオフでファーストラウンドから7戦無敗としたサンダーは、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーが23得点9アシスト2ブロック、チェット・ホルムグレンが18得点9リバウンド、ケイソン・ウォレスが16得点、アイザイア・ハーテンシュタインが12得点9リバウンド、アイザイア・ジョーが12得点5リバウンド、ルーゲンツ・ドートが10得点を記録。

そしてこの日は、エイジェイ・ミッチェルが両チーム最多の24得点10アシストに4リバウンド3スティールと大暴れ。キャリア2年目のシューティングガード（193センチ86キロ）は、フィールドゴール成功率58.8パーセント（10／17）、3ポイントシュート成功率50.0パーセント（2／4）と高確率でショットを沈めただけでなく、0ターンオーバーで10アシストを配球した。

2008－09シーズンにオクラホマシティへ移転後、サンダーの選手がプレーオフで20得点10アシスト超えにターンオーバーゼロで終えたのはミッチェルが初。さらに、1990年以降のプレーオフで1試合に20得点10アシスト3スティール、0ターンオーバーを残したのはアービン“マジック”ジョンソン（元レイカーズ）、クリス・ポール（元ロサンゼルス・クリッパーズほか）、タイリース・ハリバートン（インディアナ・ペイサーズ）とミッチェルのみだと『StatMuse』が報じている。

サンダーは、2番手の得点源ジェイレン・ウィリアムズがハムストリングを負傷したことで、フェニックス・サンズとのファーストラウンド第3戦から離脱中。彼に代わって先発入りするミッチェルが、7試合の出場で平均17.4得点4.1リバウンド5.0アシストと、見事な働きでカバーしていると言えるだろう。

【動画】レイカーズとのシリーズ第3戦でミッチェルが躍動





