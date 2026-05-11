今日11日(月)の夜は、近畿から北海道で国際宇宙ステーション(ISS) /「きぼう」を見られるチャンスがあります。見られる時刻や観測のポイント、各地の天気をまとめました。

国際宇宙ステーション(ISS) 「きぼう」が見られる地域や時刻

国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実験棟の名前です。ISSはサッカー場くらいの大きさで、1周およそ90分というスピードで、地球の周りを回っていて、条件が揃えば地上から肉眼で見ることができます。





上の図は、今夜11日に「きぼう」が見え始める時刻と最大仰角(最接近)時の方角です。今日11日は、近畿から北海道の広いエリアで、午後7時21分頃から観測のチャンスがあります。見え始めから見え終わりまでは6分程度です。明るい星のような光が、飛行機よりも速めのスピードで、流れて行くように見えます。望遠鏡などを使うと、視野が限定されてしまい、見逃す可能性がありますので、肉眼で探すと良いでしょう。スマートフォンなどで動画の撮影もオススメです。光がスーッと動いていく様子をとらえることもできます。

「きぼう」が見られる条件

国際宇宙ステーション(ISS)が地上から見られる条件は以下の3つです。



晴れていること

ISSは雲より高い宇宙空間を飛んでいるので、曇っていると地上からは見えません。



自分の上空をISSが通過すること

ISSは同じ軌道を回っていますが、地球が自転によって回転しているため、ISSが通過する位置は変化しています。自分の上空付近をISSが通過するタイミングで見ることができます。



自分のいる場所は夜で、ISSが昼であること

ISSは自分で光っているわけではなく、太陽の光を反射して明るく輝きます。ISSが地上から見えるためには、ISSには太陽の光が当たっており、地上は夜となっていなければいけません。上の図のように、ISSは地上400km上空にあるため、地上の日が落ちてからしばらくの間は太陽に照らされています。同様に、地上の日の出よりも先に上空の ISS には太陽の光が当たります。日の出前や日の入り後の約 2 時間は、地上は夜ですが400km上空はまだ昼の状態で、この時間帯に ISSが自分の上空付近を通過した時にISSを見ることができます。

今夜の各地の天気は?

今日11日の夜は、東日本の内陸部を中心に一部でにわか雨が予想されていますが、そのほかは晴れる所が多く、近畿から東の地域で「きぼう」を観測することができそうです。「きぼう」が通過する方角の空が開けた所で、空を見上げてみてください。