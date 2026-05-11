１０日、女子決勝で得点を喜ぶ中国の孫穎莎（そん・えいさ）。（ロンドン＝新華社記者／連漪）

【新華社ロンドン5月11日】卓球の世界選手権団体戦は10日、ロンドンで女子決勝が行われ、中国は日本を3-2で下し、2012年大会からの7連覇を達成した。

１０日、女子決勝でサーブを放つ日本の橋本帆乃香。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、女子決勝で優勝を決め、観衆にあいさつする中国代表。（ロンドン＝新華社記者／連漪）

１０日、女子決勝で得点を喜ぶ中国の孫穎莎（そん・えいさ）。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、女子決勝で得点を喜ぶ中国の王曼碰（おう・ばんいく）。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、女子決勝で王曼碰（おう・ばんいく）の得点を喜ぶ中国代表。（ロンドン＝新華社記者／連漪）

１０日、女子決勝でサーブを放つ日本の張本美和。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、女子決勝で得点を喜ぶ中国の孫穎莎（そん・えいさ）。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、女子決勝でリターンする中国の孫穎莎（そん・えいさ）。（ロンドン＝新華社記者／連漪）

１０日、女子決勝でリターンする中国の王曼碰（おう・ばんいく）。（ロンドン＝新華社記者／李穎）

１０日、女子決勝に臨む日本の張本美和。（ロンドン＝新華社記者／李穎）