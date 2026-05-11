『キャロットラペ』の黄金比率レシピ！はちみつで失敗なし、お店みたいなプロの味に
なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！ 名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく、覚えやすいよう、できるかぎりシンプルな配合に。試作を重ねたオレぺの自信作なんです。今回は、はちみつ入りの甘酸っぱ味が癖になる！ キャロットラペのレシピをご紹介します。
たとえば、「キャロットラペ」の味つけなら。
ラペソースの黄金比率
このラペソース、ほかにもこんなメニューに使えます！
「ラペ」＝細切りですが、普通のサラダのドレッシングとしても使えます。トマト、パプリカなど甘みのある野菜と特に相性◎。
ラペソースの保存期間は？
冷蔵で4〜5日保存可能です。
黄金比率の
『キャロットラペ』
はちみつ入りの甘酸っぱ味が、にんじんと相性抜群！
にんじんは塩もみすると、水分が抜けて味がよくしみます。
材料 （3〜4人分）にんじん（大） 2本（約350g）パセリのみじん切り 大さじ1と1/2〈ラペソース〉 ・オリーブオイル 大さじ3 ・酢 大さじ1 ・塩 小さじ1/2 ・はちみつ 小さじ1/2 ・こしょう 少々塩 少々
下準備
大きめのボールにラペソースの材料を順に加えてそのつど混ぜ、塩とはちみつを溶かす。
作り方
1にんじんを塩もみする
にんじんは皮をむき、スライサーでごく細いせん切りにする。ボールに入れ、塩少々をふってさっと混ぜ、10分ほどおく。4〜5回に分けて、水けをしっかりと絞り、ラペソースのボールに加える。
2ラペソースであえる
パセリを加え、大きめのスプーンと手で底から返してよくあえる。
（1/4量115kcal、塩分0.9 g）
【編集部試作メモ】せん切りは、なるべく細いほうが味のなじみがよかったです。日持ちするから作り置きにもおすすめ！（編集S）
カルボナーラ、ペペロンチーノ
などのパスタや、
チヂミ、キッシュなどの
生地にも「黄金比率」が！
昔ながらの基本料理だけじゃなく、
いまどきの定番も含む100メニューの「黄金比率」を
1冊にまとめました。
「味つけ黄金比率」で基本の料理100
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料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純 スタイリング/浜田恵子