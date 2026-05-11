『キャロットラペ』の黄金比率レシピ！はちみつで失敗なし、お店みたいなプロの味に

写真拡大 (全5枚)

なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！　名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく、覚えやすいよう、できるかぎりシンプルな配合に。試作を重ねたオレぺの自信作なんです。今回は、はちみつ入りの甘酸っぱ味が癖になる！　キャロットラペのレシピをご紹介します。

たとえば、「キャロットラペ」の味つけなら。

ラペソースの黄金比率

このラペソース、ほかにもこんなメニューに使えます！

「ラペ」＝細切りですが、普通のサラダのドレッシングとしても使えます。トマト、パプリカなど甘みのある野菜と特に相性◎。

ラペソースの保存期間は？

冷蔵で4〜5日保存可能です。

黄金比率の
『キャロットラペ』

はちみつ入りの甘酸っぱ味が、にんじんと相性抜群！
にんじんは塩もみすると、水分が抜けて味がよくしみます。

材料 （3〜4人分）

にんじん（大）　2本（約350g）パセリのみじん切り　大さじ1と1/2〈ラペソース〉　・オリーブオイル　大さじ3　・酢　大さじ1　・塩　小さじ1/2　・はちみつ　小さじ1/2　・こしょう　少々塩　少々

下準備

大きめのボールにラペソースの材料を順に加えてそのつど混ぜ、塩とはちみつを溶かす。

作り方

1にんじんを塩もみする

にんじんは皮をむき、スライサーでごく細いせん切りにする。ボールに入れ、塩少々をふってさっと混ぜ、10分ほどおく。4〜5回に分けて、水けをしっかりと絞り、ラペソースのボールに加える。　

2ラペソースであえる

パセリを加え、大きめのスプーンと手で底から返してよくあえる。
（1/4量115kcal、塩分0.9 g）
【編集部試作メモ】せん切りは、なるべく細いほうが味のなじみがよかったです。日持ちするから作り置きにもおすすめ！（編集S）

カルボナーラ、ペペロンチーノ
などのパスタや、
チヂミ、キッシュなどの
生地にも「黄金比率」が！

昔ながらの基本料理だけじゃなく、
いまどきの定番も含む100メニューの「黄金比率」を
1冊にまとめました。

「味つけ黄金比率」で基本の料理100

味つけがうまくいかない人に贈る基本の料理本、できました！　豚のしょうが焼き、青椒肉絲、カルボナーラなど定番おかずの味つけを、すべて「黄金比率」で紹介。だれがいつ作っても、味つけがバチッと決まることを保証します。

好評発売中！

詳細・購入はこちら

料理/市瀬悦子　撮影/郄杉 純　スタイリング/浜田恵子