『キャロットラペ』の黄金比率レシピ！はちみつで失敗なし、お店みたいなプロの味に

なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！ 名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく、覚えやすいよう、できるかぎりシンプルな配合に。試作を重ねたオレぺの自信作なんです。今回は、はちみつ入りの甘酸っぱ味が癖になる！ キャロットラペのレシピをご紹介します。

たとえば、「キャロットラペ」の味つけなら。

ラペソースの黄金比率 このラペソース、ほかにもこんなメニューに使えます！ 「ラペ」＝細切りですが、普通のサラダのドレッシングとしても使えます。トマト、パプリカなど甘みのある野菜と特に相性◎。 ラペソースの保存期間は？ 冷蔵で4〜5日保存可能です。

黄金比率の

『キャロットラペ』 はちみつ入りの甘酸っぱ味が、にんじんと相性抜群！

にんじんは塩もみすると、水分が抜けて味がよくしみます。 材料 （3〜4人分） にんじん（大） 2本（約350g）パセリのみじん切り 大さじ1と1/2〈ラペソース〉 ・オリーブオイル 大さじ3 ・酢 大さじ1 ・塩 小さじ1/2 ・はちみつ 小さじ1/2 ・こしょう 少々塩 少々 下準備 大きめのボールにラペソースの材料を順に加えてそのつど混ぜ、塩とはちみつを溶かす。 作り方 1にんじんを塩もみする にんじんは皮をむき、スライサーでごく細いせん切りにする。ボールに入れ、塩少々をふってさっと混ぜ、10分ほどおく。4〜5回に分けて、水けをしっかりと絞り、ラペソースのボールに加える。 2ラペソースであえる パセリを加え、大きめのスプーンと手で底から返してよくあえる。

（1/4量115kcal、塩分0.9 g）

【編集部試作メモ】せん切りは、なるべく細いほうが味のなじみがよかったです。日持ちするから作り置きにもおすすめ！（編集S）

カルボナーラ、ペペロンチーノ

などのパスタや、

チヂミ、キッシュなどの

生地にも「黄金比率」が！

昔ながらの基本料理だけじゃなく、

いまどきの定番も含む100メニューの「黄金比率」を

1冊にまとめました。

「味つけ黄金比率」で基本の料理100

味つけがうまくいかない人に贈る基本の料理本、できました！ 豚のしょうが焼き、青椒肉絲、カルボナーラなど定番おかずの味つけを、すべて「黄金比率」で紹介。だれがいつ作っても、味つけがバチッと決まることを保証します。

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料理/市瀬悦子 撮影/郄杉 純 スタイリング/浜田恵子