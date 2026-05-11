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【消してしまった...】LINEのトーク履歴を復元する方法（Android）を LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【消してしまった...】LINEのトーク履歴を復元する方法（Android）」と題した動画を公開した。

シニア向けにスマホ活用術を発信するLINE専門家のひらい先生が、誤って消してしまったLINEのトーク履歴を復元するための重要な手順と、そのために不可欠な事前準備について解説している。



動画の冒頭、ひらい先生（平井友裕）は「トーク履歴が消えてしまった時に元に戻したい」という切実な悩みに応える形で解説をスタート。なお、今回の方法はAndroid端末を使用しているユーザーが対象であり、iPhoneは対象外であると注意を促した。

トーク履歴を復元するためには、大前提として「事前のバックアップが完了していること」が必須条件となる。バックアップを取っていない状態で履歴が消えてしまった場合、過去に保存した内容を取り戻すことはできないため、日頃からの備えがいかに重要かを強調した。



具体的なバックアップ手順として、まずLINEアプリのホーム画面右上にある歯車マーク（設定）をタップする。メニューの中から「トークのバックアップ・復元」を選択し、「今すぐバックアップ」をタップすることで、現在のトーク履歴が保存される。画面には前回のバックアップ日時が表示されるため、定期的に更新されているか確認することが推奨される。

さらにひらい先生は、「毎回手動でやらないといけないのか」という疑問に対し、「実は自動で行うことができる」と明言。手動での操作を忘れがちなユーザーに対し、設定による自動化が可能であることを示唆した。



大切なメッセージや思い出の写真が含まれるトーク履歴は、失って初めてその重要性に気づくものだ。ひらい先生が提唱するバックアップ習慣を取り入れることで、突発的なトラブルや機種変更の際にも慌てることなく、大切なデータを守り抜くことができるだろう。