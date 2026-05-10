女子サッカー元日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さんが、長女から贈られたうれしい母の日のプレゼントを披露した。

澤さんは１０日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈａｐｐｙ ｍｏｔｈｅｒ’ｓ ｄａｙ 産んでくれてありがとう 母親には感謝してもしきれないくらいです」と記し、幼少期の母との写真を投稿。

「そして今朝、娘から母いつもありがとうのお手紙と自分のお小遣いで買ってくれたピアスをもらいました めちゃくちゃ嬉しかった 私もあなたの母親になれて幸せです ありがとう」とつづり、９歳になった長女が澤さんに抱きつくツーショットと、長女からのピアスの贈り物のショットをアップした。

この投稿には「お嬢様の澤さんへの愛が素敵ですね」「可愛すぎる」「何て素敵なんでしょう」「優しい娘さん」「お嬢さん、大きくなりましたね。素敵な親子」「素敵なお写真」「優しくて可愛いお嬢さん」「サイコーですね」「嬉しいですね」「カワイイお手紙にほっこり」「素敵に育ってますね」などのコメントが寄せられた。

澤さんは２０１５年にサッカーＪ３・福島ユナイテッドＦＣで取締役副社長を務める辻上裕章さんと結婚。同年１２月に現役を引退し、１７年１月９日に第１子となる長女を出産した。