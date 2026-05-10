どこまで進化するのーーッ♡【3COINSの新作】ちゅるんと感UPの「マグネットネイル」を試してみた！

スリコのセルフネイル、ちゅるん感がここまで進化！【3COINS（スリーコインズ）】から、本格セルフジェルネイルシリーズ「Elune」が登場しました。これまでのペンタイプとは異なる、ボトルタイプの新シリーズ。今回は、肌なじみのよいカラーが揃う「スキンマグジェル」と、ハートやビー玉風のデザインが楽しめる「2WAYマグネットスティック」を実際に試してみました。

ペン型からボトル型へ。3COINSの新セルフジェルシリーズ

3COINSに新登場した「Elune」は、セルフネイルをより自由に楽しめる本格ジェルネイルシリーズ。以前から販売されていたスティックネイルジェルは1本で仕上がるタイプでしたが、今回のシリーズはベースジェル、カラージェル、トップジェルを重ねながら硬化していく仕様です。少し工程は増えますが、そのぶん仕上がりやアレンジの幅も広がりそうです。マグネットジェルやミラーパウダーなども展開されており、多くのアイテムが330～550円程度でそろうのも魅力です。

派手すぎないのがいい。大人になじむスキンカラー

【3COINS】「スキンマグジェル／Elune」03PK \330（税込）

今回選んだこちらは、ほんのりモーヴを感じる淡いピンクに、繊細なマグネットの光が重なる、透明感のあるカラー。甘さはありつつも発色はシアーで、オンオフ問わず取り入れやすい印象です。さらに肌からは浮きにくく、指先にさりげない奥行きを添えてくれるような魅力も感じました。また、ボトルタイプのため一度でたっぷりジェルを塗れるからか、マグネットの操作もしやすく感じました。

ピールオフベースなら、週末ネイルにも使いやすい

【3COINS】「ピールオフベースジェル／Elune」\330（税込）

合わせて使ってみたのが、こちらのピールオフベースジェル。カラージェルの前に塗ることで、オフのとき簡単に外せるベースジェルです。やや硬めのテクスチャーで、爪表面の細かなデコボコも塗布後は目立ちにくく感じました。ジェルネイルはオフの手間が気になるところですが、短期間だけネイルを楽しみたいときにも重宝しそうです。実際にお湯に数分浸してからゆっくりオフしてみると、以前のオールインワンタイプよりも剥がしやすいと感じました。

公式では1回の使用目安は3日程度とされているため、長く持たせるというより、週末ネイルやイベントネイルに向いていそうです。

ハート型のきらめきも。セルフで楽しむマグネットアレンジ

【3COINS】「2WAYマグネットスティック／Elune」\330（税込）

一緒に使ったのが、こちらのマグネットスティック。硬化前のジェルに近づけて、マグネットパウダーの動きを楽しむアイテムです。今回選んだ「HEART/BALL」は、ハート型やビー玉風のデザインが作れるタイプ。実際に使ってみると、磁石を当てる角度や距離によって光の集まり方が変わり、半円のような奥行きのある模様や、ハート型のきらめきも作れました。

きれいに形を出すには少し慣れが必要ですが、硬化前なら調整できるので、試行錯誤する時間も含めて楽しめるアイテムです。

ちゅるんと厚みのある仕上がり。セルフネイルの幅が広がりそう

【3COINS】「ノンワイプトップジェル／Elune」\330（税込）

仕上げには、こちらのトップジェルを使用。ベースからトップまで通して使ってみると、以前のスティックタイプの手軽さも魅力ですが、ちゅるん感や厚みを楽しみたいなら、今回のボトルタイプに軍配が上がりそうです。工程は増えるものの、ジェルネイルらしいぷるんとした仕上がりに満足感がありました。Eluneシリーズはカラーやツールのバリエーションも豊富で、セルフネイルの楽しみ方がぐっと広がりそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F