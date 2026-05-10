清水vs福岡 スタメン発表
[5.10 J1百年構想リーグ WEST第16節](アイスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 15 本多勇喜
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 25 マテウス・ブルネッティ
MF 38 高橋利樹
MF 47 嶋本悠大
MF 97 大畑凜生
FW 29 アフメド・アフメドフ
控え
GK 30 佐々木智太郎
DF 4 蓮川壮大
DF 28 吉田豊
DF 39 日高華杜
MF 17 弓場将輝
MF 21 松崎快
MF 81 小塚和季
FW 9 オ・セフン
FW 23 千葉寛汰
監督
吉田孝行
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 15 辻岡佑真
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 8 奥野耕平
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 34 椎橋慧也
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 25 北島祐二
MF 46 福島和毅
FW 18 佐藤颯之介
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
※14:00開始
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
DF 15 本多勇喜
DF 51 住吉ジェラニレショーン
MF 6 宇野禅斗
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 25 マテウス・ブルネッティ
MF 38 高橋利樹
MF 47 嶋本悠大
MF 97 大畑凜生
FW 29 アフメド・アフメドフ
控え
GK 30 佐々木智太郎
DF 4 蓮川壮大
DF 39 日高華杜
MF 17 弓場将輝
MF 21 松崎快
MF 81 小塚和季
FW 9 オ・セフン
FW 23 千葉寛汰
監督
吉田孝行
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 5 上島拓巳
DF 15 辻岡佑真
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 8 奥野耕平
MF 14 名古新太郎
MF 22 藤本一輝
MF 29 前嶋洋太
MF 34 椎橋慧也
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 19 キム・ムンヒョン
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 25 北島祐二
MF 46 福島和毅
FW 18 佐藤颯之介
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也