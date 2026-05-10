中村雅俊の三女・中村里砂、母・五十嵐淳子さん急逝で「生活が一変しました」訃報から1週間の近況伝える
【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の中村雅俊（75）の娘でモデルの中村里砂（36）が5月9日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。母で女優の五十嵐淳子さん（享年73）が亡くなってからの生活について伝えた。
【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演
里砂は「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と近況を報告。「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と結んでいる。
5月1日、雅俊の所属事務所・株式会社ノースプロダクションの公式サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表。「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」とコメントした。
雅俊のコメントも公開され、「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と記している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中村雅俊、モデルの娘とテレビ初共演
◆中村里砂、母・五十嵐淳子さん急逝後の近況綴る
里砂は「家の事すべてを任せてしまっていた母が急逝してから、とてつもない量の遺品整理やタスク、父のサポートで生活が一変しました」と近況を報告。「温かいメッセージや、仕事のフォローをしていただいた関係者の皆様、本当にありがとうございます」と結んでいる。
◆中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが死去
5月1日、雅俊の所属事務所・株式会社ノースプロダクションの公式サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と発表。「あまりに突然の出来事に、ご遺族一同、未だ深い悲しみの渦中におります。今はただ、故人の冥福を祈り、静かに見守っていただければ幸いです」とコメントした。
雅俊のコメントも公開され、「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と記している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】