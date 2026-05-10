球団発表

ドジャースは9日（日本時間10日）、ブレイク・スネル投手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。ブロック・スチュワート投手が左足の骨棘のため負傷者リストに入れたと発表した。

左肩の疲労で開幕からIL入りしていたスネルは、3日（同4日）に傘下3Aオクラホマシティの一員として4回2安打2失点。当初は9日（同10日）に4度目のリハビリ登板を行う見込みだったが、タイラー・グラスノーが腰を痛めて緊急降板。この日のメジャー復帰することで方針転換となった。

ロバーツ監督は「5回まで投げてくれることを願っている。理想（の球数）は75球くらい。イニング終了ごとに（続投の判断を）考える。（球数を要する）イニングがあれば、それを（元に）判断する」。制限を設けた登板となると明かした。

2018、2023年と2度のサイ・ヤング賞を受賞している左腕は、2024年オフに5年総額1億8200ドル（約285億円）でドジャース入り。昨季は11試合登板で5勝4敗、防御率2.35。ポストシーズンでは6試合登板で3勝2敗、防御率3.18と結果を出し、ワールドシリーズ制覇に貢献した。

34歳のスチュワートは昨年7月末にトレードでツインズからドジャースに復帰。ブルペンの救世主と期待されたが、移籍後は右肩の炎症のため4試合登板で戦線離脱となり、9月に右肩を手術した。

右肩手術からの回復のため出遅れた今季は5月6日に復帰。2試合登板で勝ち負けつかず、防御率0.00だった。わずか3日間で再びILに入ることになった。（Full-Count編集部）