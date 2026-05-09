◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

２打差２位から出た荒木優奈（Ｓｋｙ）はバーディーなし、７ボギーの７９をたたき、通算４オーバーの４位で最終日に進んだ。メジャーの難セッティングに、強風が吹き荒れるタフな１日を終え「無理だった〜」と思わず笑ってしまうほど。「途中から自分がいくつ打ってるかわからなくて、流れをつかめなくてずるずるいっちゃった。だけど８０打たなかったのはちょっと良かったかな」と首位とは２打差にとどまり、笑顔を見せた。

前半は３番パー５で３打目をピン奥２メートルにつけるなど、チャンスはあったが生かせず。４つ落として折り返すと、後半もアプローチミスなどが重なりスコアを落とした。そんな中でもティーショットを右林に打ち込んだ１７番パー５では、見事なパーセーブを見せた。グリーン奥から２５ヤードの第４打はカップを７メートルオーバー。スライスして最後は真っすぐのラインを読み切り、大歓声が湧き起こった。「すごいうれしかった」と最終日につながるプレーとなった。

１０日は最終組の１つ前でのプレーとなる。優勝した昨年のゴルフ５レディースや、今季プレーオフで惜敗したヤマハレディースなど、優勝争いの最終日は最終組がほとんど。「あんまり“ラス前”になったことがない。初かもしれない」と慣れないポジションから逆転Ｖを狙う。メジャー優勝なら３年シードを獲得。「大きいタイトルの試合で、頑張りたい気持ちは強い。やるしかない。７９打って開き直ったので、思い切ったプレーがしたい。でもメリハリをつけていいプレーができたら」とメジャー制覇へ向けて気を引き締めた。