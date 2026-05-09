元AKB48メンバー、自宅で母の誕生日祝福 豪華食卓に反響続々「センス良すぎる」「何もかもクオリティ高い」
【モデルプレス＝2026/05/09】元AKB48の込山榛香が5月8日、自身のInstagramを更新。母親の誕生日パーティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKB込山榛香「センス良すぎる」寿司ケーキにローストビーフ…豪華料理ずらりの食卓披露
込山は「お家で母の誕生日パーティー」とつづり、母親の50歳の誕生日を祝うホームパーティーの写真を複数枚投稿。「お家ご飯が食べたい。私がお家でやってる様な誕生日パーティーが良い」という母親からのリクエストに応え、買い出しと飾り付けを込山が担当し、料理とケーキ作りは姉が担当したことを明かした。
テーブルには、50歳を祝う数字ケーキや、母親の好物だという桜餅ケーキ、さらにケーキ型の寿司やローストビーフなど豪華な手料理がずらり。金色のバルーンやガーランドで華やかに飾られた部屋で、花束を手にした母親と寄り添う親子ショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「これは絶対嬉しい」「センス良すぎる」「何もかもクオリティ高い」「家族の仲良し感が伝わってくる」「こんなお祝いの仕方、憧れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB込山榛香「センス良すぎる」寿司ケーキにローストビーフ…豪華料理ずらりの食卓披露
◆込山榛香、誕生日パーティーの様子公開
込山は「お家で母の誕生日パーティー」とつづり、母親の50歳の誕生日を祝うホームパーティーの写真を複数枚投稿。「お家ご飯が食べたい。私がお家でやってる様な誕生日パーティーが良い」という母親からのリクエストに応え、買い出しと飾り付けを込山が担当し、料理とケーキ作りは姉が担当したことを明かした。
◆込山榛香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「これは絶対嬉しい」「センス良すぎる」「何もかもクオリティ高い」「家族の仲良し感が伝わってくる」「こんなお祝いの仕方、憧れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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