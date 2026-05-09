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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】胡麻だれ好きにはたまらない博多「ごまカンパチ御膳」小鉢２種類とお茶漬け、甘味が楽しめる充実の2,000円」と題した動画を公開した。銀座のど真ん中でありながら、都会の喧騒を忘れさせる落ち着いた和の空間で、ご褒美にぴったりのランチメニューを紹介している。



今回tokoが訪れたのは、東銀座駅から徒歩1分とアクセスの良い「博多華味鳥 銀座四丁目店」。暖簾をくぐって階段を降りた先にある店舗で、お目当てとして注文したのは銀座四丁目店限定の「ごまカンパチ御膳」だ。小鉢2種類とお味噌汁、食後の甘味がついて2,000円という充実した内容である。



動画では、脂がのったカンパチの切り身を箸で持ち上げ、「この輝き…反則級！」と絶賛。卵黄と特製の濃厚な胡麻醤油ダレをたっぷりとかけて絡める様子が映し出され、胡麻だれ好きにはたまらない至福の一皿であることがうかがえる。



さらに特筆すべきは、出汁をかけて二度楽しめるという点だ。胡麻だれの風味を堪能した後は、温かいお出汁をご飯にかけてお茶漬けスタイルに。サラサラと食べられる一方で、「旨味の余韻がすごい」と、その味わい深さを高く評価した。食後には甘味が用意されており、ほっと一息つける満足感の高い構成となっている。



一人でゆっくりと自分へのご褒美ランチを楽しむのはもちろん、近隣の歌舞伎座での観劇前後にも最適な「ごまカンパチ御膳」。銀座エリアでのランチ選びに迷った際、確かな満足感を得られる「リピ確定」のスポットとして、大いに参考になるだろう。