◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ準決勝第１戦 サントリー ３―０（２５―１２、２５―２２、２５―１８） 名古屋（９日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）

２戦先勝方式のチャンピオンシップ（ＣＳ）の準決勝が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位で、昨季ＣＳ王者・サントリーサンバーズ大阪（サントリー）が、４位のウルフドッグス名古屋（名古屋）を３―０で下し、先勝。決勝（１５日〜、横浜アリーナ）進出に王手をかけた。１０日にも同会場で対戦する。

今季限りで退団が決まる高橋藍は、サーブ２得点を含むチーム３位の８得点でけん引。攻守でチームを支えた主将は「チームとしてはかなりいい状態で戦えた。ここまで来れば、勝つだけなので、勝つことにフォーカスして、全員が役割を果たせたと思います」と振り返った。

第２セット（Ｓ）の出足から強いサーブでサービスエースを決めるなど、チームとしてもサーブで名古屋が３に対し、７得点。サーブで相手守備を崩せたことで、武器の鉄壁ブロックが効いた。藍自身も１タッチを取ってレシーバーにつないだり、クリュカが４点を挙げ、チーム合計１０得点。相手エース・宮浦健人らの攻撃を封じた。藍は「サーブが重要になると思っていた。ブロックディフェンスの連携が取れて、スムーズにプレーできていた」と手応えを語った。

第２Ｓではパワーサーブで相手のリズムを乱すと、味方のパスにフェイクトス（スパイクを打つふりをしてトスを上げる）を披露。７５５７人の大観衆から「うぉ〜！」と驚きの声が上がると、ライトのムセルスキーが強打を決めきった。トリッキーなプレーでも観客を喜ばせた。

４月１８日の東京ＧＢ戦でＲＳ４０勝目（４敗）を飾った。相手の名古屋は前週にＣＳ準々決勝で広島Ｔに２連勝したが、サントリーは約３週間の試合間隔が空いた。３日完全オフを設けてリフレッシュ。その後、状態に合わせて練習を再開し、週末には実戦形式の６対６を行い、感覚を養った。名古屋の水町泰杜が「３週間空いて、パフォーマンスがすごくいい。頭もクリアでファイナルに向けて仕上げてきているなと感じました」と舌を巻くほど、サントリーは高い質力で戦えた。

１０日に同会場で名古屋と戦い、勝てば１５日から始まる決勝に進出。この日も超満員の７５５７人の大観衆が詰めかけた。今季を最後にチームを離れる藍主将は「今季、たくさんの方々が応援して下さった。いい環境でやらせていただいた。今週末で（ホームの試合は）終わりますけど、最後に皆さんと一緒にファイナルに行くということを達成したい。期待に応えられるプレーをしていきたい。」と決意。有終Ｖでチームに最高の置き土産を残す。

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合のみ第３戦を行う。ＲＳ上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームゲームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔに、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝した。決勝は５月１５日〜１７日に横浜アリーナで開催。