10日は母の日です。

日頃の感謝の気持ちを伝えるこの日、贈り物としていまどんなものが人気なのか取材しました。

JR中津駅

◆駅員

「母の日なので、お母さんに持って帰ってください」

8日朝JR中津駅で行われたのはドリンクの無料配布です。

10日の母の日を前に感謝の気持ちを伝えるきっかけにしてもらおうとJR九州と大塚製薬が毎年共同で行っています。

◆受け取った人

「いつも迷惑かけてるので(母に)あげますちゃんとこれから勉強頑張って恩返しするのでこれからもお願いします」

決まってないんですけど(母に)何か買おうかなと思っています」

花風道

大分市の生花店では定番のカーネーションをはじめ多くの花を取り扱っています。

ただ、物価高の影響でコチョウランは仕入れ値が上がっているため、2025年に比べて1割から2割ほど値上がりしています。

鉢やリボンなど資材の価格も上がっていますが、店ではメーカーから直接購入することで安く仕入れているため、カーネーションなどは価格を維持しているということです。

◆花風道 中村希さん

「仕入れ価格が上がっているがなるべくお客様に還元できるよう努力している。（いまは）アレンジメントが主流というか注文をたくさんもらっている。お母さんの雰囲気にあわせたり飾りたい場所にあわせてつくれるのがポイント」

トキハ本店

◆TOS甲斐菜々子アナウンサー

「大分市のトキハ本店でも母の日のギフトにおすすめの商品が揃えられています」

トキハ本店の食器コーナーでは母の日の贈り物として華やかな色やデザインのものが人気です。

こちらの商品は花柄の可愛らしいマグカップですが、よく見てみると「Thank you」などの文字が。メッセージは8種類あり、贈りたい相手にあった言葉を選べます。

◆トキハ本店 城間春輝さん

「普段伝えられない感謝の思いを母の日にプレゼントとして贈ってもらいたい」

化粧品コーナーにあるこちらの店のおすすめは美容液や日焼け止めなど好きな商品を詰め合わせることが出来るギフトボックス。母の日限定のリボンやメッセージカードなど特別なラッピングが用意されていて贈り物を一層華やかにしてくれます。

◆デコルテ トキハ本店森山優衣さん

「日々の感謝が伝わるような人気の商品がたくさんあるので可愛く限定のリボンでお包みさせてもらえたら」

10日の母の日。感謝の気持ちを特別なプレゼントで伝えてみてはいかがでしょうか。