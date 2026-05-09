カップルインフルエンサー「お笑い芸人の彼女」の元メンバーで、お笑い芸人のマック(29)が8日、自身のX(旧ツイッター)を更新。元彼女がSNS上で公表した自身の浮気が事実であることを認め、謝罪した。



【写真】確かにイケメン 複数人との不貞行為を認めたフィリピン出身のマック

「お笑い芸人の彼女」とは、お笑いコンビ・サンカラーニのマックと、さいとうさん(一般人)から成るカップル。主にTikTokなどの動画サイトで人気を博していた。しかし今年4月7日に突然のカップル解消と2人での動画活動終了を発表していた。



解散発表1カ月後の5月7日には、元彼女のさいとうさんが自身のXで文書を公開。「先日、お別れのご報告をさせていただきましたが、その後、当時の私には想像もできなかった事実がいくつも判明しました」と切り出し、「私と交際していた期間中に、彼が計17名の女性と不適切な関係、またはそれを目的とした接触を持っていたことが判明しました」と告白した。



17人の浮気相手の中には「私たちが交際していること、そして私がパートナーとして活動を支え、共に歩んでいることを知ってる身近な共通の知人も複数含まれていました」と明かした。さらに知人以外にも「既婚者の方も含まれており、不倫関係にあったという事実も確認できております」と伝えた。



昨年からマックに「女性の存在を疑わざるを得ない不審な出来事」があったことを明かした上で、「長年感じていた不安が、最悪の形で現実のものとなり、言葉にできない衝撃を受けました」と記した。そして「信頼していた友人たちからの重なる裏切りは、私の想像を絶するものでした」「精神的に深く傷つきましたし、今も決して許せる心境ではありません」と思いをつづっていた。



元彼女の告発に対して、マックも翌8日に自身のXで文書を公開。「この度は、自分のしてしまった軽率な行動により たくさんの方々を傷つけ、失望させてしまったこと 何より彼女を傷つけてしまったこと 本当に申し訳ありませんでした」と謝罪した。また「自分の軽率の行動の中には 複数の方との不適切な関係や家庭を持つ方との関わりも含まれていました」と、元彼女の告発内容を認めた。



最後には「今回の件につきましては全て自分の未熟さと自覚のなさが原因です。言い訳の出来る事ではなく 自分自身、深く反省しています」と記し、今後については「自分自身の行動や人としての在り方を見つめ直し しばらくの間SNSの活動は控えてしっかり自分と向き合っていきたいと思っています」としている。



（よろず～ニュース編集部）