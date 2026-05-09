【ヤングアニマルZERO 2025 6/1号】 5月9日 発売 価格：850円

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白泉社は、「ヤングアニマルZERO 6/1号」を5月9日に発売した。価格は850円。

今号の表紙には連載2周年となる「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」が登場し、第20話と第21話が掲載される。

さらに、もちづきさんが食べたドカ盛りメニューを再現した「コラボレーションカフェ2026」の開催が東京と大阪で決定。紙版の付録として限定の「コラボカフェオリジナルコースターおかわり券」がついてくる。また、オリジナルBIGパーカーの抽選企画も実施される。

そのほか、「二月に殺して桜に埋める」、「創世のタイガ」、「火の龍の国」がカラー付きで掲載されている。

【「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」】

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ） 第20話

「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ） 第21話

カラー記事「『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』コラボレーションカフェ2026」

カラー記事「『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』オリジナルBIGパーカープレゼント」

【二月に殺して桜に埋める】【創世のタイガ】【火の龍の国】