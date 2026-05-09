祝・連載2周年！「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」が表紙に登場「ヤングアニマルZERO 6/1号」本日発売
【ヤングアニマルZERO 2025 6/1号】 5月9日 発売 価格：850円
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白泉社は、「ヤングアニマルZERO 6/1号」を5月9日に発売した。価格は850円。
今号の表紙には連載2周年となる「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」が登場し、第20話と第21話が掲載される。
さらに、もちづきさんが食べたドカ盛りメニューを再現した「コラボレーションカフェ2026」の開催が東京と大阪で決定。紙版の付録として限定の「コラボカフェオリジナルコースターおかわり券」がついてくる。また、オリジナルBIGパーカーの抽選企画も実施される。
そのほか、「二月に殺して桜に埋める」、「創世のタイガ」、「火の龍の国」がカラー付きで掲載されている。【「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」】
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ） 第20話
「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」（まるよのかもめ） 第21話
カラー記事「『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』コラボレーションカフェ2026」
カラー記事「『ドカ食いダイスキ！もちづきさん』オリジナルBIGパーカープレゼント」【二月に殺して桜に埋める】 【創世のタイガ】 【火の龍の国】