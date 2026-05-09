タレント山田邦子（65）が8日、フジテレビ系「ウワサのお客さま」（金曜午後8時）にVTRで出演。過去に月収1億円だったことをヒントに名前を当てる企画に顔にモザイク加工をした状態でVTR出演して、50年以上の立ち食いそば好きであることを明かした。

ロケ地は東京・新橋の立ち食いそばチェーン店「ゆで太郎」。全身をモザイク加工した映像で登場した山田は、最初に身長168センチであることだけがヒントで出てきた。ここで最高月収が1億円超えであることも明かされた。

さらになるヒントとして立ち食いそば歴は50年以上とのデータも公開された。そしてYouTube番組を開設していて、その中でゆで太郎愛を特集するなどして、ゆで太郎から手ぬぐいなど限定グッズを贈られてもいた。

ここで、入店して券売機に向かっているときに、着ていたエルメスのオレンジ色のダウンジャケット（購入時約20万円）をモザイク加工からはがして見せた。ブラウスのエルメスで購入時は約25万円であることも明かされた。ここで、過去に「NHK紅白歌合戦」にも出場したことがあることがヒントに追加された。左指にはアルハンブラのリング（購入時約130万円）が輝き、券売機で購入したのは430円のかけそば、80円の生卵、70円のたっぷり薬味ねぎ。さらに無料クーポン券で揚げたてのかき揚げを注文。そして、約25万円、約100万円のダイヤのネックレス2種も首元にかけていること明かされた。

視聴率30％超えのドラマに出演経験があることや、ハリウッドスターのアーノルド・シュワルッツェネッガーとの共演歴があることも暴露された。

多忙すぎてテレビ局の移動はヘリを使うこともあったという。ここで全身の服装＆靴、装飾品をまとめると約445万円であることが判明した。さらに歌手ではないこともヒントとして出されて、サンドウィッチマン富澤たけしが山田を当てた。

モザイクがとれた山田は立ち食いそば利用に関して「早いし、おいしいし、安い」との理由を挙げて「立ち食い歴は長いですよ。小学校5年生から食べている」と話した。当時、家から学校が遠かったこともあり、親からお小遣いをもらって通学途中にあった立ち食いそばに出入りするようになって好きになったとのことだった。