リビングへ行くと、そこは雪国だった…？悪びれることなく犯行を続ける猫ちゃんと、我関せずといった様子の共犯疑惑の猫ちゃんの姿が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万再生を突破し、「なんて凄惨な現場なんだ。しかもホシはまだそこに居る」「現行犯逮捕ですね！」といった声がよせられました。

【動画：猫のイタズラでリビングが『まるで雪景色』に…朝起きて目にした『衝撃的な光景』】

仲良し保護猫兄弟♡

Instagramアカウント「popokun.bobokun8」に投稿されたのは、茶トラ猫の「ぼぼ」くんが、飼い主さんが寝ている隙に大胆なイタズラを行った時の様子をおさめたリールです。

ぼぼくんは子猫の頃、茶白猫の「ぽぽ」くんとともに飼い主さんの元へとやってきた保護猫兄弟。ふたりはとても仲良しで、お手手を絡ませながらぴったりとくっついて眠ることもあるそうです。

一面雪景色…！

そんな仲良し兄弟のぼぼくんは、時々大胆なイタズラをしてしまうといいます。ある朝も、起床した飼い主さんがリビングへ行くと、衝撃的な光景が広がっていたのだとか。

なんと、ビリビリに破かれたティッシュが床一面に散乱し、まるで雪景色のようになっていたのだそう。我関せずといった様子でくつろぐぽぽくんの近くで、ティッシュケースの中から一生懸命ティッシュを引っ張り出していたぼぼくん。飼い主さんが声をかけても、一切気にせずにイタズラを続けていたといいます。

実は再犯でした

その後、飼い主さんが散らばったティッシュを拾い集めて片付けると、獲物と勘違いしたのか、ティッシュの山にスライディングしてきたというぼぼくん。その可愛らしさに、飼い主さんはティッシュをもう一箱あげたくなってしまったそうです。

実はぼぼくんはこのイタズラの常習犯なのだそうですが、これほど派手にやってくれたのは初めてだったといいます。それでも夢中で遊ぶ姿を見ると、怒れなくなってしまいそうです。

清々しいほど大胆なイタズラっぷりに、リールの視聴者からは「また派手にやらかしたなーwww」「もうここまできたら、とことこやらせましょうかw」「我が家の事じゃないから笑ってられるw」「私が代わりに謝ります ごめんなさい 私が真犯人です」といったコメントの他に、「この事件は単独犯なのか共犯者がいるのか？」「知らんって顔してるけど、絶対共犯者w」といった、ぽぽくん共犯説を唱えるコメントも複数よせられました。

Instagramアカウント「popokun.bobokun8」では、時に思いがけないイタズラを披露することもある、仲良し保護猫兄弟の「ぼぼ」くんと「ぽぽ」くんの、見ているだけで癒される日常を楽しむことができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「popokun.bobokun8」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。