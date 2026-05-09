お笑いタレントのもう中学生と結婚した女優でモデルの恵理が、ロケのオフショットを披露した。

８日までに自身のインスタグラムを更新し、リポーターを務める信越放送のローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）の担当コーナーについて「久々の大久保さんと噂の調査隊『善光寺表参道で新発見を探す旅』です！！」と紹介。ジャージー姿で、芸人の大久保ノブオとロケする様子をアップ。「歴史や新しいお店、知らなかったことが盛り沢山でした！」と新たな発見を楽しんだ。

フォロワーは「素敵な写真」「昨日のズクだせです見ました」と反響。また「遅ればせながら、ご結婚おめでとうございます。もう中さんのファンとして、奥様が恵理ちゃんで本当に良かった」と改めて祝福も寄せられた。

夫のもう中学生は３月２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」で結婚を電撃発表。番組内ではお相手を「えりさん」とだけ報告していたが、同郷の長野県出身の恵理であることが分かった。２人は３月２６日の信越放送「ずくだせテレビ」に出演し、結婚を生報告した。